Đi giải quyết mâu thuẫn cho bạn nhậu, hai vợ chồng bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can đối với hai vợ chồng Nguyễn Tấn Anh (SN 1982) và Trần Thụy Trang (SN 1985, cùng trú phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án “Giết người và Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn Hội An.

Vợ chồng Nguyễn Tấn Anh và Trần Thụy Trang. (Ảnh: C.A)

Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Anh, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thụy Trang để phục vụ điều tra.

Trước đó, đầu tháng 9/2023, trong lúc tụ tập ăn nhậu, Nguyễn Quốc Cường (SN 1985, trú phường Tân An, TP Hội An) tâm sự với vợ chồng Tuấn Anh – Thụy Trang về việc có mâu thuẫn với N.N.T.

Sau đó, cả ba người rủ Đỗ Thanh Tý (SN 1979, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) đến tìm N.N.T. để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi tìm được T., nhóm của Nguyễn Quốc Cường và N.N.T. xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, Cường dùng hung khí chém N.N.T. trọng thương.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định.