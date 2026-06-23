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Xuất bản ngày 23/06/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 23/06/2026 06:30 AM

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công

Thy Huệ
Thy Huệ
(VTC News) -

Sau gần 1 năm thi công, dự án nhà ở xã hội phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, TP.HCM đã vươn cao 14 tầng, vượt tiến độ khoảng 4 tháng.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 1

Dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh, TP.HCM) được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,2 ha, gồm 3 block cao 20 tầng với tổng cộng 864 căn hộ.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 2

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công trình hiện đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu nhiều tầng, hệ thống giàn giáo và lưới bảo hộ phủ kín các mặt công trình. Trên công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 3

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - đơn vị thi công cho biết, dự án hiện vượt tiến độ khoảng 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, block đầu tiên dự kiến hoàn thành vào Quý I/2027.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 4

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để dự án hoàn thành sớm, giải quyết nhanh vấn đề nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tái định cư rạch Xuyên Tâm. Dù hiện đang vượt tiến độ 4 tháng, song chúng tôi cũng gặp những khó khăn chung về vấn đề thiếu hụt công nhân. Hầu hết công nhân hiện tại đều làm tăng ca, làm cả ban đêm", đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nói.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 5

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm - một trong những dự án chỉnh trang đô thị có quy mô lớn tại TP.HCM.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 6

Trên công trường, cần cẩu tháp hoạt động liên tục, phục vụ việc vận chuyển vật tư, thiết bị. Hệ thống lưới bảo hộ phủ kín các mặt công trình để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 7
Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 8

Công nhân làm việc trên các tầng cao của dự án trong những ngày đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 9
Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 10

Nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 11

Để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân công trong ngành xây dựng, phần lớn công nhân đều được bố trí làm việc tăng ca.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 12

"Bình thường tôi làm 8 tiếng/ngày, nay có cơ hội làm 12 tiếng/ngày cũng tốt, tăng thêm thu nhập", một công nhân cho hay.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 13
Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 14
Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 15

Khối đế công trình dần hoàn thiện, hình hài dự án ngày càng rõ nét.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 16
Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 17

Công trình đã vươn cao lên tầng 14 sau gần một năm thi công.

Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công - 18

Trước đó, ngày 8/8/2025, dự án chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành vào Quý II/2027.

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