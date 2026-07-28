Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm người bỏ cọc được đấu giá

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 28/7.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm 7 chương, 69 điều, trong đó có nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung so với luật hiện hành.

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo Luật bổ sung quy định về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng, theo hướng tạo điều kiện cho việc lựa chọn các tài sản có giá khởi điểm nhỏ được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Dự thảo Luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, đồng thời để đảm bảo khoảng cách giữa tỷ lệ tối thiểu và tối đa hợp lý, khả thi.

Theo đó, Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất từ 20% đến 50% (luật hiện hành quy định mức tiền cọc là từ 5% đến 20%).

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” trên cơ sở luật hoá các quy định của Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Nội dung mới nữa là dự thảo Luật bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với 2 loại tài sản.

Một là tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản của dự án sử dụng vốn Nhà nước; tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ tài sản là trụ sở, nhà gắn liền với đất) và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,

Hai là quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đối với từng hình thức đấu giá nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người tham gia đấu giá nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, nhất là đối với đấu giá trực tuyến.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi; làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).