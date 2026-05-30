Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 ngày 3/4/2012 của Chính phủ (Nghị định 24) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo đưa ra các đề xuất đáng chú ý.

Theo dự thảo, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh sẽ không còn phải đáp ứng các điều kiện riêng để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ như quy định hiện hành.

Đề xuất bỏ giấy phép con đối với vàng trang sức. (Ảnh: Công Hiếu).

Để phù hợp với thay đổi trên, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định tại Nghị định 24, gồm các điều khoản liên quan đến điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; điều kiện hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Dự thảo cũng quy định rõ, kể từ khi nghị định mới có hiệu lực, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây sẽ không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tuy nhiên, việc gỡ bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với việc nới lỏng quản lý.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vàng trang sức, mỹ nghệ vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng chống rửa tiền.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Theo đó, các đơn vị này phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; dữ liệu giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối, cung cấp thông tin cho NHNN.

Cùng với đó, phạm vi thanh tra, kiểm tra của NHNN được đề xuất sửa đổi theo hướng bao quát hơn, bao gồm hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và các hoạt động kinh doanh vàng thuộc diện quản lý theo Nghị định.

Thời gian qua, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa đổi nghị định nhằm phù hợp hơn với diễn biến thực tế của thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

NHNN cho biết việc xây dựng dự thảo nhằm bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng minh bạch, phù hợp với tình hình mới.