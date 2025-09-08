Thủ tướng yêu cầu thanh tra hiệu quả với hoạt động ngân hàng và kinh doanh vàng

(VTC News) -

Yêu cầu trên được nêu tại Công điện số 159 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Mục tiêu được người đứng đầu Chính phủ đưa ra là nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,3-8,5% và hai con số trong giai đoạn tiếp theo gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước phải ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232/2025; có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

"Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng (nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"…). Hoàn thiện chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng để kiểm soát rủi ro, nhất là kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số… ngay trong quý 4/2025", công điện nêu.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, ngân hàng để điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, hiệu quả, cân bằng hợp lý với lãi suất; quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Về phía Bộ Tài chính, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của Ban Chỉ đạo 751 và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 10/9.

Bộ Tài chính cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ chính sách tiền tệ. Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để đáp ứng việc nâng hạng thị trưởng chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.