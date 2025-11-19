180 điểm kinh doanh vàng tại TP.HCM sẽ bị kiểm tra

(VTC News) -

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết kế hoạch kiểm tra thị trường vàng nằm trong chuyên đề vàng 2025, với 180 điểm kinh doanh sẽ được kiểm tra.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành quy định về đăng ký và điều kiện kinh doanh vàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa – nguyên liệu, nhãn hiệu – sở hữu công nghiệp, giá cả, hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn chứng từ và niêm yết giá.

Từ đầu năm đến nay, thị trường vàng biến động rất mạnh khi giá liên tục tăng cao từ mức khoảng 90 triệu đồng dịp Vía Thần Tài nay đã lên quanh 150 triệu đồng/lượng. Hoạt động kinh doanh của lĩnh vực này cũng hết sức sôi động, các điểm bán vàng do khan hiếm nguồn cung liên tục găm hàng, đẩy giá chênh lệch lớn so với giá niêm yết của các doanh nghiệp.

180 điểm kinh doanh vàng tại TP.HCM sắp bị kiểm tra theo chuyên đề năm 2025.

Năm 2024, quản lý thị trường TP.HCM cũng đã kiểm tra thị trường vàng, xử lý 326 vụ vi phạm kinh doanh vàng, trang sức, với tang vật trị giá hơn 18 tỷ đồng và phạt tiền 17,6 tỷ đồng.

Ngoài kiểm tra chuyên đề vàng, ông Huy cho biết quản lý thị trường đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm, đặc biệt với nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.

Chỉ sau gần một tháng ra quân kiểm soát thị trường cuối năm, Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện 348 vụ vi phạm, tạm giữ 529.694 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính hơn 11 tỷ đồng.

"Đây là giai đoạn cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Cao điểm kiểm tra này sẽ bắt đầu từ tháng 10/2025 và kết thúc vào tháng 4/2026", ông Huy nói.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, các vụ vi phạm quy mô lớn, trải dài trên nhiều nhóm hàng đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Đáng chú ý là hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Quản lý thị trường đã phát hiện 32 vụ nhập lậu hàng hóa với hơn 31.000 sản phẩm; 181 vụ hàng không rõ nguồn gốc với hơn 341.000 đơn vị hàng hóa; 109 vụ hàng giả với hơn 12.600 sản phẩm...

Giày thể thao là nhóm hàng đang bị làm giả, nhái rất nhiều và rất khó phát hiện bằng mắt thường.

"Điểm nóng" cuối năm là lĩnh vực thương mại điện tử. Qua 1 tháng kiểm tra, ghi nhận 90 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 138.726 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Rất nhiều kho chứa hàng phục vụ kinh doanh thương mại điện tử tiếp tục bị phát hiện.

Ngày 12/11, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hai kho hàng tại phường Hòa Lợi và Lái Thiêu (Bình Dương cũ), phát hiện 25.459 sản phẩm điện gia dụng, hàng gia dụng, văn phòng phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chủ kho khai nhận toàn bộ số hàng được dùng để kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Bình Dương hiện được ghi nhận là nơi nhiều đơn vị kinh doanh trực tuyến tập trung kho chứa hàng thời gian gần đây.

Hay trong các ngày 10 và 13/11, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra một công ty tại phường Phú Định và một cơ sở kinh doanh ở phường An Lạc, phát hiện hơn 18.000 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu cùng nhiều sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng, cũng phục vụ cho kinh doanh trực tuyến.

Theo ông Huy, trong dịp cao điểm cuối năm, quản lý thị trường sẽ tập trung mạnh vào việc kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, bởi đây là nơi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp nhất.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tập trung các chuyên đề trọng điểm như kiểm tra sữa và yến năm 2025, với nội dung kiểm tra chính về niêm yết giá, chứng nhận an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ...