Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1.

Đáng chú ý, theo tờ trình bổ sung, thành phố chưa cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) đi vào vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm từ 1/7 như tờ trình trước đó.

Cụ thể, theo tờ trình bổ sung, giai đoạn 1 của đề án thí điểm vùng phát thải thấp sẽ được triển khai từ 1/7/2026 – 31/12/2026, thí điểm tại phường Hoàn Kiếm theo 2 khu vực.

Khu vực 1 thuộc phường Hoàn Kiếm, bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 bao quanh bởi: Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ.

Trong khu vực 1, thành phố cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19h - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Ngoài khung giờ cấm trong khu vực 1 như trên, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Phạm vi và quy định lưu thông phương tiện giao thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) được khuyến khích hạn chế hoạt động. Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe, chuyển đổi phương tiện.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải được khuyến khích chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình Chính phủ và thành phố ban hành.

Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch gồm xe ô tô chở học sinh, xe buýt, xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm được khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe ô tô chở học sinh, xe buýt và xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm) bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm (sáng từ 6h - 9h; chiều từ 16h - 19h30 hàng ngày), trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô dưới 16 chỗ và xe pick-up được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h hôm sau, ngoài khung giờ trên, phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Những phương tiện trên được khuyến khích chuyển đổi xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Giai đoạn 2 (1/1/2027 – 31/12/2027), thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Phạm vi bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du - Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Hàng Đậu -Cửa Đông - Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp - Điện Biên Phủ - Hàng Bông - Cửa Nam - Lê Duẩn.

Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 1, đồng thời không lưu thông xe ô tô các loại không đạt quy chuẩn khí thải mức 4, không lưu thông xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hoá thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Giai đoạn 3 (1/1/2028 - 31/12/2029) thành phố triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.

Phạm vi gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu - Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - An Dương Vương - Lạc Long Quân - Bưởi - Cầu Giấy.

Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện các quy định hạn chế phương tiện của giai đoạn 2 và không lưu thông xe mô tô, xe gắn máy không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 đối với nhóm phương tiện không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng kết nối vận tải.