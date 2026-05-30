Số lượng giới hạn, mặt tiền trục lõi kinh doanh: Lợi thế của Royal Boulevard

Chỉ gồm 792 sản phẩm và 100% sở hữu mặt tiền kinh doanh tại trục giao thương trung tâm của Vinhomes Royal Island, Royal Boulevard đang trở thành tâm điểm hút dòng tiền nhờ khả năng khai thác thương mại rõ nét.

Trong bối cảnh hạ tầng kết nối đã hoàn thiện, hệ tiện ích đã đi vào vận hành, cộng đồng cư dân và du khách đổ về đảo Vũ Yên ngày càng đông đúc, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh giá trị cũng như tính thanh khoản.

Trục giao thương trung tâm đón dòng khách đa lớp

Anh Nguyễn Quang Đức, nhà đầu tư từ Quảng Ninh, vừa quyết định sở hữu 2 căn liền kề Royal Boulevard để phát triển cơ sở kinh doanh mới tại Hải Phòng.

Theo anh Đức, yếu tố quan trọng nhất với bất động sản thương mại là khả năng đón dòng khách thường xuyên. Đây cũng là lý do anh đánh giá cao Royal Boulevard khi toàn bộ sản phẩm đều nằm trên trục giao thương huyết mạch của đảo Vũ Yên - trung tâm mới của Hải Phòng.

Royal Boulevard nằm cạnh sông Cấm và trục đường Hạnh Phúc - tuyến giao thông xương sống kết nối toàn đảo, kế cận các điểm đến sôi động, như phố đi bộ ven sông, quảng trường châu Âu. Chính vị trí trung tâm này giúp Royal Boulevard tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách hàng thay vì phụ thuộc vào một nguồn khách đơn lẻ.

“Lớp khách đầu tiên là cư dân ngay tại Vinhomes Royal Island. Hiện đã có hàng nghìn cư dân về ở và con số này sẽ tăng nhanh khi các phân khu tiếp tục bàn giao. Lớp thứ hai là du khách đến VinWonders, Vincom Mega Mall, sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa và bến du thuyền…

Lớp thứ ba là cư dân nội thành Hải Phòng sang đảo vui chơi, mua sắm và trải nghiệm phố đi bộ, quảng trường ven sông hay tham gia các sự kiện lớn thường xuyên được tổ chức”, anh Đức phân tích.

Royal Boulevard là tuyến phố thương mại trung tâm của Vinhomes Royal Island.

Theo nhà đầu tư này, dòng khách đa lớp giúp hoạt động thương mại tại Royal Boulevard duy trì sự sôi động quanh năm, không phụ thuộc vào mùa du lịch hay các dịp cao điểm ngắn hạn. Biên độ khai thác cũng được đánh giá cao nhờ diện tích đa dạng từ 62m² đến hơn 130m² cùng kiến trúc lấy cảm hứng từ Venice và Tuscany. Chủ sở hữu có thể phát triển nhiều mô hình như F&B, lưu trú, thẩm mỹ, showroom, văn phòng hay phòng giao dịch tài chính…

Với hai căn liền kề, anh Đức dự kiến phát triển mô hình trung tâm làm đẹp đa dịch vụ gồm spa, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe. Theo anh, nhóm dịch vụ này phù hợp với cộng đồng cư dân có mức chi tiêu cao tại Vinhomes Royal Island, đồng thời đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn của du khách khi đến đảo Vũ Yên.

“Tôi đã có sẵn quy trình vận hành và đội ngũ kỹ thuật viên. Khi triển khai tại Hải Phòng, lợi thế về vị trí trung tâm, cảnh quan đẹp và dư địa thị trường còn lớn giúp tôi khá yên tâm về triển vọng khai thác”, anh Đức cho biết.

Quỹ tài sản hữu hạn cùng bệ phóng tăng giá dài hạn

Bên cạnh khả năng khai thác thương mại, Royal Boulevard còn được giới đầu tư đánh giá cao nhờ lợi thế khan hiếm nguồn cung. Toàn khu chỉ có 792 sản phẩm, đồng thời 100% sở hữu mặt tiền kinh doanh tại trục lõi giao thương trung tâm của đô thị đảo.

Trong bất động sản thương mại, những sản phẩm vừa nằm ở vị trí trung tâm, vừa có nguồn cung giới hạn thường sở hữu lợi thế lớn về thanh khoản và gia tăng giá trị nhờ khả năng khai thác thực tế và nhu cầu sở hữu ổn định trong dài hạn.

Số lượng giới hạn và mặt tiền trục lõi kinh doanh tạo lợi thế khó sao chép cho Royal Boulevard.

Bên cạnh đó, Royal Boulevard còn nằm trong tâm điểm của mạng lưới hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ tại Hải Phòng. Từ khu hành chính mới Thủy Nguyên hay nội đô lịch sử Hải Phòng, cư dân và du khách chỉ mất khoảng vài phút để tiếp cận thông qua cầu Vũ Yên, cầu Hoàng Gia.

Trong tương lai, khi các công trình hạ tầng chiến lược tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là cầu Ngô Quyền quy mô 8 làn xe kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khả năng tiếp cận đảo Vũ Yên Sẽ tiếp tục mở rộng, thúc đẩy mạnh dòng khách từ Quảng Ninh, Hưng Yên Hà Nội… đổ về khu vực này.

Hạ tầng hoàn thiện giúp giá trị bất động sản Vinhomes Royal Island tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo nhiều nhà đầu tư, hạ tầng đồng bộ không chỉ tạo lợi thế cho hoạt động thương mại mà còn là bệ phóng quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.

Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, nhiều sản phẩm thương mại thuộc các đại đô thị Vinhomes trước đó đã ghi nhận mức tăng giá mạnh sau khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành sôi động.

Đơn cử, shophouse tại Vinhomes Imperia hiện được giao dịch quanh ngưỡng 240 triệu đồng/m², trong khi Vinhomes Marina cũng đã thiết lập mặt bằng giá khoảng 200 triệu đồng/m². Đây được xem là cơ sở để giới đầu tư kỳ vọng vào dư địa tăng trưởng của Royal Boulevard trong tương lai.