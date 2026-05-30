Dự án mở rộng đường Tam Trinh: Mặt bằng đã sạch, người dân mong ngày tăng tốc

Dự án mở rộng đường Tam Trinh sau khi triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng.
Với chiều dài khoảng 3,5 km và tổng mức đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng, dự án mở rộng đường Tam Trinh được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối thông suốt giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, qua đó giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, dự án được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 40-55 m, tùy từng đoạn, gồm nhiều làn xe, vỉa hè rộng và hệ thống cây xanh đồng bộ. Quá trình triển khai ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 5/2026 cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Tam Trinh có chuyển biến rõ rệt.
Dọc tuyến đường, nhiều dãy nhà từng san sát nay được tháo dỡ, tạo thành những khoảng đất trống kéo dài hàng trăm mét.
Tại phường Hoàng Mai, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành từ đầu tháng 4. Đến nay, hơn 95% công trình thuộc diện thu hồi dọc tuyến đã được tháo dỡ, tạo mặt bằng sạch và điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.
Tuy nhiên, trái ngược với sự thay đổi nhanh chóng về mặt bằng, hoạt động thi công trên nhiều đoạn tuyến hiện chưa thực sự sôi động.
Theo ghi nhận, trên công trường dài hơn 3km, số lượng nhân công và máy móc xuất hiện khá ít.
Nhiều vị trí sau khi giải tỏa vẫn là những khoảng đất trống, trong khi vật liệu và phế thải xây dựng còn tồn tại ở một số khu vực.
Trong khi đó, tuyến đường hiện hữu vẫn phải gánh lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Việc thi công cùng hệ thống rào chắn chiếm dụng mặt đường khiến giao thông thường xuyên ùn ứ, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm.
Ông Vương Ngọc Minh (74 tuổi, sinh sống tại ngõ 533 Tam Trinh, Hà Nội), cho biết gia đình ông và các hộ dân xung quanh đều mong dự án được triển khai nhanh hơn sau khi mặt bằng đã cơ bản hoàn tất.
“Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án thực hiện. Bây giờ ai cũng mong công trường sớm tăng tốc để tuyến đường được hoàn thành, giảm cảnh ùn tắc kéo dài như hiện nay”, ông Minh nói.
Theo chia sẻ của nhiều người sinh sống tại khu vực gần ngõ 533 Tam Trinh, việc sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do khu vực trước nhà còn ngổn ngang vật liệu sau quá trình phá dỡ.
“Chúng tôi hiểu đây là dự án lớn và cần thời gian để triển khai. Tuy nhiên nếu các hạng mục được thực hiện đồng loạt hơn thì người dân sẽ bớt bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày”, người này nói.
Liên quan đến tiến độ dự án, đại diện UBND phường Hoàng Mai cho biết công trình vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. Việc thi công trên toàn tuyến còn phụ thuộc vào tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm.
Trong khi đó, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàng Mai, mặt bằng đã được bàn giao cho các nhà thầu để tổ chức thi công theo từng đoạn. Hiện lực lượng thi công đang tập trung tại khu vực từ ngõ 885 hướng về phía Vành đai 3.
Theo cơ quan chức năng, thời gian tới dự án sẽ được bổ sung thêm các mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Khi hoàn thành, tuyến đường Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Hà Nội, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ kết nối với các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Bình luận