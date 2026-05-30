Xu hướng giải trí mới hút khách ở TP.HCM, kéo trẻ khỏi màn hình điện thoại

Những ngày cuối tuần, hình ảnh quen thuộc ở nhiều gia đình là cha mẹ tìm cách kéo con ra khỏi màn hình điện thoại, trong khi trẻ lại tỏ ra không mấy hứng thú với các hoạt động vận động truyền thống.

Nghịch lý này ngày càng phổ biến trong bối cảnh thiết bị số trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Trẻ em tiếp cận các nền tảng video ngắn, trò chơi điện tử từ rất sớm và liên tục được kích thích bởi những nội dung được cá nhân hóa. Trong khi đó, nhiều hoạt động thể chất truyền thống khó duy trì sức hút lâu dài.

Không chỉ trẻ em, nhu cầu vui chơi, giải trí của giới trẻ đô thị cũng đang có nhiều thay đổi. Sau giai đoạn bùng nổ của các quán cà phê theo chủ đề, điểm check-in hay rạp chiếu phim, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm mang tính tương tác cao hơn, vừa có thể vận động, vừa kết nối bạn bè và tạo ra những cảm xúc mới mẻ.

Trẻ em tham gia các trò chơi vận động tương tác thay vì sử dụng thiết bị điện tử

Mô hình giải trí mới lạ

Trong bối cảnh đó, một số mô hình giải trí tích hợp công nghệ đang xuất hiện tại Việt Nam như một cách tiếp cận khác đối với nhu cầu vui chơi của nhiều thế hệ.

Mới đây, Cali Club – thương hiệu đến từ Hàn Quốc đã lựa chọn TP.HCM làm điểm đến đầu tiên tại Việt Nam. Thay vì phát triển khu vui chơi theo mô hình truyền thống, đơn vị này giới thiệu mô hình "K-Sportainment", kết hợp giữa hoạt động thể chất, công nghệ số và các yếu tố trò chơi hóa (gamification).

Theo đại diện đơn vị, điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc công nghệ không thay thế hoạt động vận động mà được tích hợp vào trải nghiệm, tạo thêm sự tương tác và hứng thú cho người tham gia.

Khu trải nghiệm tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP.HCM gồm hơn 20 trò chơi vận động và tương tác, kết hợp giữa yếu tố thi đấu, tính điểm và trải nghiệm nhóm. Người chơi sử dụng vòng tay RFID để lưu điểm số, theo dõi thành tích và đổi phần thưởng sau khi tham gia các thử thách.

Các chuyên gia giáo dục nhiều năm qua đã chỉ ra rằng trẻ em thường hứng thú hơn với các hoạt động có mục tiêu cụ thể, có phần thưởng và cảm giác tiến bộ rõ ràng. Đây cũng chính là nguyên lý được nhiều ứng dụng học tập, rèn luyện kỹ năng hay trò chơi điện tử áp dụng.

Nhiều trò chơi đòi hỏi sự phối hợp, phản xạ và khả năng vận động của người tham gia.

Việc đưa cơ chế này vào các hoạt động vận động đang được xem là một hướng đi mới nhằm tăng sự chủ động của trẻ.

Một phụ huynh sống tại phường An Khánh, sau khi đưa con trải nghiệm cho biết điều khiến chị bất ngờ là con chủ động đề nghị chơi thêm để cải thiện điểm số.

"Thông thường con tôi rất nhanh chán các khu vui chơi. Nhưng lần này cháu liên tục xem bảng điểm và muốn thử lại để vượt thành tích của mình. Điều đó khiến việc vận động trở nên tự nhiên hơn thay vì phải nhắc nhở", chị nói.

Không chỉ hướng đến trẻ nhỏ, các mô hình dạng này còn nhắm tới nhóm thanh thiếu niên, sinh viên và người trẻ đang tìm kiếm những hoạt động giải trí trong nhà.

Khảo sát thực tế tại nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM cho thấy các loại hình giải trí có tính tương tác như bowling, thực tế ảo, game vận động hay các hoạt động nhóm đang thu hút lượng khách trẻ tăng lên trong vài năm gần đây. Lý do không chỉ nằm ở yếu tố giải trí mà còn ở nhu cầu kết nối xã hội.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, nhiều người trẻ muốn tìm kiếm những trải nghiệm có thể chia sẻ với bạn bè, tạo ra cảm xúc chung thay vì chỉ tiêu thụ nội dung một cách thụ động.

Tại Cali Club, nhiều trò chơi được thiết kế theo hình thức thi đấu nhóm, nhảy tương tác hoặc thử thách ghi điểm. Mỗi lượt chơi tạo ra kết quả khác nhau tùy theo đội hình tham gia, giúp trải nghiệm không bị lặp lại.

Nhiều phụ huynh lựa chọn các không gian vui chơi trong nhà để con vừa giải trí vừa tăng cường vận động.

Anh Minh Khôi (24 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết anh cùng nhóm bạn thường xuyên gặp khó khăn khi lựa chọn địa điểm vui chơi cuối tuần.

"Đi cà phê hay xem phim nhiều quá cũng nhàm. Những hoạt động có yếu tố vận động và tương tác giúp mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn, không ai chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại", anh chia sẻ.

Sự xuất hiện của các mô hình mới cũng phản ánh thay đổi trong hành vi tiêu dùng của các gia đình trẻ tại đô thị.

Vận động thời công nghệ

Nếu trước đây chi tiêu thường tập trung vào sản phẩm vật chất, nhiều gia đình hiện nay sẵn sàng bỏ tiền cho các trải nghiệm được đánh giá là mang lại giá trị tinh thần hoặc thời gian chất lượng cho cả nhà.

Theo bà Trần Hoàng Ngọc Uyên, Giám đốc Điều hành Cali Club Việt Nam, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là khiến trẻ em vận động, mà là làm sao để các em muốn vận động một cách tự nguyện.

"Chúng tôi nhận thấy trẻ em ngày nay lớn lên cùng công nghệ. Vì vậy, thay vì cố gắng tách các em khỏi công nghệ, mô hình này tận dụng chính những yếu tố tạo hứng thú như điểm số, thử thách và cảm giác chinh phục để biến vận động thành điều các em chủ động tìm đến", bà Uyên cho biết.

Theo bà, xu hướng kết hợp giữa công nghệ và hoạt động thể chất đã phát triển khá mạnh tại Hàn Quốc trong những năm gần đây và đang bắt đầu thu hút sự quan tâm ở nhiều thị trường châu Á.

Từ góc độ thị trường, sự xuất hiện của các mô hình như vậy cho thấy ngành giải trí đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm thay vì chỉ bằng số lượng trò chơi hay quy mô không gian.

Các mô hình giải trí trong nhà được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vui chơi gia tăng trong dịp hè.

Người tiêu dùng hiện đại ngày càng đòi hỏi nhiều hơn một địa điểm đẹp hoặc một dịch vụ đơn thuần. Họ muốn có cảm giác được tham gia, được tương tác và được tạo ra những câu chuyện riêng.

Đó cũng là lý do các khái niệm như gamification, trải nghiệm nhập vai hay giải trí tương tác xuất hiện ngày càng nhiều trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, thể thao đến bán lẻ.

Dù còn quá sớm để đánh giá hiệu quả lâu dài của các mô hình này đối với việc thay đổi thói quen vận động của trẻ em, nhưng thực tế cho thấy nhu cầu về những không gian vui chơi mới đang tồn tại rõ rệt tại các đô thị lớn.

Khi thời gian dành cho màn hình ngày càng gia tăng, bài toán không còn đơn giản là hạn chế công nghệ. Điều mà nhiều phụ huynh tìm kiếm là những giải pháp giúp trẻ cân bằng giữa thế giới số và các hoạt động thể chất.

Trong bức tranh đó, các mô hình giải trí kết hợp công nghệ đang trở thành một thử nghiệm đáng chú ý, không chỉ với trẻ em mà còn với cả những người trẻ đang muốn tìm kiếm những cách vui chơi mới giữa nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn.