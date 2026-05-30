Chung kết Champions League: Arsenal kiệt sức, PSG nắm lợi thế đặc biệt

Paris Saint-Germain và Arsenal là những đội bóng đề cao khả năng gây áp lực chủ động cả khi có bóng và không có bóng. Chính vì vậy, việc đội bóng nào đủ sức duy trì lối chơi này trong thời gian lâu hơn có thể ảnh hưởng quan trọng tới cục diện và kết quả của trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) tối nay.

Phân tích của The Analyst dựa trên dữ liệu của Opta chỉ ra rằng PSG nắm lợi thế về mặt thể lực. Trên thực tế, cả 2 đội bóng đều thi đấu 62 trận (tính thêm cả FIFA Club World Cup cho PSG) trước khi bước vào trận chung kết tại Budapest, Hungary. Tuy nhiên, mức độ tiêu hao thể lực và ảnh hưởng của sự mệt mỏi tích lũy đối với Arsenal lớn hơn so với PSG.

Arsenal trải qua mùa giải kiệt sức ở Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề đối với PSG chỉ nằm ở việc họ chỉ có một tháng nghỉ ngơi hoàn toàn giữa 2 mùa giải - tính từ trận chung kết FIFA Club World Cup đến trận tranh Siêu cúp châu Âu. Khi bước vào mùa giải, PSG rõ ràng là thoải mái về lịch thi đấu. Họ đá ít hơn Arsenal một đấu trường (bóng đá Anh có 2 giải cúp). Số lượng trận đấu và mức độ cạnh tranh của Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp) cũng không bằng Ngoại Hạng Anh.

Từ đầu mùa giải 2025-26, Arsenal đã chơi nhiều trận hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự mệt mỏi càng tăng thêm khi họ tiến sâu ở tất cả các đấu trường cúp (tứ kết FA Cup, chung kết Cúp Liên đoàn và Champions League).

Cả PSG và Arsenal đều xoay tua đội hình rất nhiều ở mùa giải này. Tuy nhiên, bối cảnh và cách thức của 2 đội bóng có sự khác biệt rõ ràng.

PSG có thể xáo trộn đội hình để giữ sức cho các trụ cột ở Ligue 1, nơi họ hoàn toàn vượt trội các đối thủ còn lại và không chịu áp lực đáng kể trong cuộc đua vô địch. Thời lượng thi đấu của các trụ cột PSG mùa này rất thấp. Huấn luyện viên Vincent Kompany (Bayern Munich) từng nhấn mạnh vào yếu tố này khi nói đến lợi thế cạnh tranh của PSG trước trận bán kết.

Ousmane Dembele chỉ đá chính 11 lần trong 34 trận Ligue 1. Joao Neves, Nuno Mendes và Fabian Ruiz mỗi người có 13 lần đá chính. Khvicha Kvaratskhelia đá chính 18 trận, trong khi con số này của Desire Doue và Achraf Hakimi là 16 trận.

Tính cạnh tranh không cao ở Ligue 1 giúp PSG có thể tính toán thể lực, dồn sức cho Champions League. (Ảnh: Reuters)

Không ai trong số những cầu thủ kể trên thi đấu đến một nửa tổng số phút tối đa tại Ligue 1 mùa này. Mendes và Marquinhos thậm chí còn thi đấu ở Champions League nhiều hơn Ligue 1. PSG chủ động xoay tua đội hình để dồn sức cho Champions League.

Họ không gặp phải chấn thương nặng, cũng không có vấn đề dai dẳng về mặt thể chất. Kvaratskhelia chỉ vắng mặt 3 trận ở giải quốc nội vì lý do này. Marquinhos 2 trận, Mendes 8 trận, Neves 9 trận và Dembele 10 trận. Huấn luyện viên Luis Enrique có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi bất cứ khi nào, bởi ông không cần họ mất sức, chứ không phải lo lắng về sự quá tải.

Trong khi đó, bất kỳ ai quen thuộc với Ngoại Hạng Anh đều hiểu rõ Arsenal đã phải vất vả thế nào để giành chức vô địch. "Pháo thủ" đua vô địch với Man City đến vòng 37. Trong giai đoạn cuối mùa giải, Arsenal sa sút rõ rệt về mặt thể lực. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn tới những chiến thắng có cách biệt chỉ 1 bàn và tỷ lệ kiểm soát bóng giảm mạnh so với nửa đầu mùa giải.

Cũng là xoay tua đội hình nhưng Arsenal làm điều này không phải để các trụ cột nghỉ ngơi mà vì có quá nhiều ca chấn thương phát sinh trong mùa giải. "Pháo thủ" có 4 trung vệ và 4 hậu vệ biên có thể chơi ở vị trí trung vệ, nhưng có thời điểm huấn luyện viên Mikel Arteta phải dùng Cristian Norgaard trong vai trò này.

Chấn thương tính bằng tháng của nhiều vị trí khiến những người còn lại phải cày ải liên tục đúng vào giai đoạn mật độ thi đấu dày nhất. Khi Mikel Merino nghỉ dài hạn, Declan Rice và Martín Zubimendi hầu như không được nghỉ nếu không gặp phải chấn thương đáng ngại. Rice chỉ vắng mặt 2 trận, trong khi Zubimendi ra sân trong toàn bộ 38 vòng đấu (tính cả dự bị và đá chính).

Cầu thủ thi đấu nhiều nhất của PSG mùa này mới chạm mốc 27 trận. Trong khi đó, Arsenal có tới 5 người thi đấu từ 30 trận trở lên. Trong số 12 cầu thủ thi đấu trên 3.000 phút ở mùa giải này của 2 đội bóng, Arsenal chiếm tới 9 vị trí, bao gồm cả Jurrien Timber - người đã vắng mặt trong suốt 2 tháng qua.

Nếu không có chấn thương, việc chơi thêm một trận nữa sẽ không phải điều vượt quá khả năng của những cầu thủ có nền tảng thể lực rất tốt này. Nhưng khối lượng thi đấu cả mùa có thể ảnh hưởng đến việc đội nào đủ sức đi đến cùng và duy trì cường độ mà các HLV yêu cầu trong suốt 90 phút. Điều đó có thể mang lại lợi thế quyết định cho PSG.