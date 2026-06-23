Tài xế công nghệ, shipper chưa được bổ sung vào diện đóng BHXH bắt buộc

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời góp ý của bộ, ngành, địa phương về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong đó, UBND TP Hải Phòng đề nghị nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt đối với khu vực lao động phi chính thức và lao động nền tảng số (như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online…).

Shipper trên đường phố Hà Nội.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online đang thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Do đó, với những trường hợp trên khi họ chuyển từ tham gia bảo hiểm tự nguyện sang sang bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không còn hưởng các chính sách hỗ trợ như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời phương thức đóng không đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với đối tượng tham gia.

Do vậy, Bộ Nội vụ cho biết chưa tiếp thu nội dung này vào sửa luật và đề nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng tiếp cận đối với nhóm này.

Bên cạnh kiến nghị trên, UBND TP Hải Phòng đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng linh hoạt về mức đóng, phương thức và thời điểm đóng, bổ sung quyền lợi phù hợp nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng tham gia lâu dài của người lao động.

Việc này xuất phát từ thực tiễn khu vực này chiếm tỷ trọng lớn nhưng tỷ lệ tham gia còn thấp và chính sách hiện hành chưa thực sự phù hợp với đặc thù thu nhập không ổn định.

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đề xuất tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp với xu hướng phát triển thị trường lao động. Đồng thời, cần cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động có thu nhập thấp, lao động thời vụ, lao động tự do.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay bảo hiểm xã hội được xây dựng theo hướng đa tầng, trong đó trợ cấp hưu trí xã hội dành cho lao động không có khả năng đóng góp, tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội trong quá trình lao động.

Bảo hiểm xã hội được thực hiện dưới 2 hình thức bắt buộc và tự nguyện đảm bảo bao phủ đối với toàn bộ người lao động.

Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với người tham gia như hỗ trợ tiền đóng, hỗ trợ trợ cấp thai sản khi sinh con. Chính phủ đã ban hành nghị định 159 về mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh tăng so với trước.

Như vậy, chính sách bảo hiểm xã hội đã được bao phủ đến người lao động khu vực phi chính thức và Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với người lao động thuộc khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo...