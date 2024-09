Đẩy mạnh truyền thông KOL để quảng bá hình ảnh đất nước

(VTC News) -

Tháng 9/2023, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin truyền thông hoàn thành chiến dịch "Hướng về lá cờ Tổ quốc" với sự kết hợp lan tỏa mạnh mẽ của những người có tầm ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội.

Sau khi Hội Liên hiệp Thanh niên, Cục thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và truyền thông đồng hành cùng Schannel Network phát động chiến dịch Hướng về lá cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam, chiến dịch đã thu hút được đông đảo các bạn trẻ, nhân dân tham gia và hưởng ứng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lá cờ Việt Nam, tinh thần yêu nước với những con số ấn tượng.

Trên TikTok, các hashtag (từ khóa nổi bật) chính của chiến dịch bao gồm #NgayQuockhanh, #ToiYeuToQuocToi và #happyvietnam được lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 60.000 video và 10.000 lượt sử dụng mẫu video có nội dung liên quan đến lá cờ tổ quốc, với 99% thông tin và nội dung tích cực, tổng lượt xem đạt khoảng 800 triệu, tính từ ngày 26/8 đến 9/9.

Trên Facebook - Instagram, 200.000 lượt thay khung ảnh đại diện với hình ảnh lá cờ, 21.000 lượt sử dụng mẫu story (hình ảnh hiển thị thời gian ngắn trên trang cá nhân) liên quan, với những hình ảnh đẹp và tích cực được cập nhật liên tục xuyên suốt chiến dịch.

Cùng với các nền tảng khác như báo chí, truyền thông tại các địa điểm, chiến dịch tạo hiệu ứng tích cực mạnh mẽ.

Hiệu ứng lan tỏa của chiến dịch "Hướng về lá cờ Tổ quốc".

Đẩy mạnh truyền thông KOL trong quảng bá hình ảnh quốc gia, địa phương

Với ưu điểm dễ dàng tiếp cận khán giả, có thể đưa ra những nội dung thu hút và phong phú với góc nhìn giới trẻ, những người có tầm ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội đang ngày càng được cân nhắc như một kênh lan truyền hiệu quả trong quảng bá hình ảnh địa phương, đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Tháng 5/2024, Trung tâm Báo chí và Hợp tác quốc tế (thuộc Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông) đã hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông SChannel giai đoạn 2024-2027, định hướng các nội dung sẽ xuất hiện đồng thời trên web vietnam.vn và các kênh truyền thông mạng xã hội của các KOL do Schannel Network quản lý.

Trung tâm cũng đã ký kết MOU tương tự với Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Vitamin Việt Nam, hợp tác với một số kênh mạng xã hội của các KOL như Quang Linh Vlog, Cô gái Lào Mayssa, Hoa hậu vỉa hè, Will, Check in Vietnam, Amazing things in Vietnam, Blog của Rọt; Hoàng Nam; Quách Beem...

Trong năm 2023-2024, cơ quan phối hợp cùng các KOL lan tỏa câu chuyện về một Việt Nam hạnh phúc tới thế giới, trong quá trình quảng bá cuộc thi ảnh và video Happy Vietnam; hay lan tỏa về sự kiện 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội và Điện Biên, đạt hiệu quả hàng trăm triệu lượt tiếp cận.

Các địa phương cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác, sử dụng đội ngũ KOL trong quảng bá hình ảnh địa phương. Hà Giang tổ chức các diễn đàn như Tọa đàm "Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang", thành lập các nhóm "Đội ngũ truyền thông Hà Giang", vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật. Thanh Hóa có kinh nghiệm kết hợp cùng các KOL trong quảng bá hình ảnh tại Pù Luông, Bá Thước, góp phần thúc đẩy du lịch.

Để phương thức hợp tác này trở nên hoàn thiện và hiệu quả hơn, Cục Thông tin đối ngoại cho rằng cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các KOL trên không gian mạng, bên cạnh đó đề nghị các địa phương chủ động triển khai sử dụng KOL trong quảng bá hình ảnh tại địa phương.