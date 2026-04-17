Danh sách trường THPT công lập Hà Nội có số đăng ký nguyện vọng lớp 10 cao nhất

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 5 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký.

Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, đảm bảo thuận tiện.

Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến nghị các nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân học sinh, với điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình; tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện.

Học sinh, phụ huynh lưu ý thời gian đăng ký chính thức (từ 10/4 -17/4) không nên để đến ngày cuối cùng mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro (về mặt kỹ thuật) không đáng có.

Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh.

Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Trong quá trình đăng ký, nếu có khó khăn vướng mắc học sinh phải liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời trong thời gian đăng ký.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, một số trường THPT công lập không chuyên có số lượng đăng ký cao (tổng số NV):

Một số trường THPT công lập không chuyên có số lượng NV1 cao:

Số lượng nguyện vọng chuyên