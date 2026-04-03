Hà Nội cho học sinh thử đăng ký trực tuyến thi lớp 10 từ 4/4

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn để học sinh lớp 9 và phụ huynh thử nghiệm đăng ký trực tuyến dự thi và tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026–2027.

Theo đó, từ 4/4 đến 6/4, hệ thống đăng ký trực tuyến được mở thử nghiệm để học sinh và phụ huynh làm quen với các thao tác trên hệ thống, đồng thời kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Việc thử nghiệm nhằm giúp quá trình đăng ký dự thi và tuyển sinh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hạn chế sai sót khi thực hiện chính thức.

Học sinh và phụ huynh có thể truy cập cổng đăng ký thử nghiệm tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để thực hiện các thao tác như nhập thông tin cá nhân, lựa chọn nguyện vọng và kiểm tra dữ liệu.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép học sinh lớp 9 và phụ huynh thử đăng ký trực tuyến dự thi lớp 10 công lập từ 4–6/4.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích phụ huynh và học sinh sử dụng ứng dụng iHanoi để đăng ký dự thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027, nhằm tăng cường tính an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Sau thời gian thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu đã nhập trên hệ thống sẽ được xóa để chuẩn bị cho giai đoạn đăng ký chính thức.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký chính thức dự thi và tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 10/4 đến 17/4.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh và phụ huynh cần thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định. Trong quá trình đăng ký, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc, học sinh có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để được hỗ trợ kịp thời.