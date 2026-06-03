Chủ tịch CCV Group lừa hơn 1.000 tỷ đồng đổ vào dự án rau má bằng cách nào?

(VTC News) -

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư nhằm kinh doanh các sản phẩm từ rau má.

Vốn điều lệ tăng thần tốc

CCV Group thành lập ngày 9/10/2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tên ban đầu là CTCP Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên sang CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group như hiện tại, ngành nghề kinh doanh chính đổi thành hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Bà Mai Hà Trang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của CCV Group đến nay.

Bước ngoặt đáng chú ý diễn ra vào tháng 3/2022 khi CCV Group tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, tương đương gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu triển khai mạnh các chương trình huy động vốn gắn với mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má.

Bà Mai Hà Trang. Ảnh: CCV

Núp bóng "hợp tác kinh doanh" để lừa đảo

Trả lời báo chí, Mai Hà Trang từng nói: Mục tiêu công ty là biến nông sản thành dược liệu, dược liệu thành nông sản trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân. Doanh nghiệp này quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra sản phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống thế hệ tương lai.

Mai Hà Trang xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt cùng khả năng diễn thuyết cuốn hút. Bà thường xuyên đưa ra những thông điệp về khát vọng làm giàu và cơ hội đầu tư. Câu nói quen thuộc “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” từng được bà sử dụng trong nhiều buổi thuyết trình.

Bà Trang thường xuyên nhấn mạnh các giá trị đạo đức trong kinh doanh, đề cập đến “chữ Tâm”, khẳng định sự minh bạch và cam kết rằng doanh nghiệp sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng phá sản.

Với mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má, để kích thích dòng tiền từ người dân, nhóm này đưa ra cam kết trả lãi suất đều đặn từ 5% đến 8% mỗi tháng thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Trang thông tin của CCV Group thời điểm còn hoạt động. (Ảnh: kiemsat.vn)

Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An (cũ) là khu vực để đặt nông trại.

Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp định kỳ và hưởng ưu đãi mua cổ phần với mức chiết khấu lớn nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Doanh nghiệp thường đưa ra các bảng tính lợi nhuận hấp dẫn, mô tả khả năng sinh lời vượt trội chỉ sau một thời gian ngắn đầu tư.

Nhóm này còn đưa ra mức lợi nhuận rất cao nhằm thu hút dòng vốn mới liên tục đổ vào hệ thống. Một mạng lưới môi giới được xây dựng với cơ chế hoa hồng nhiều tầng, trong đó người giới thiệu càng nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhận được khoản chiết khấu càng lớn.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2023, doanh nghiệp này đột ngột đóng băng toàn bộ hoạt động chi trả lợi nhuận, không hoàn trả tiền gốc cho nhà đầu tư, đồng thời chủ động xóa bỏ mọi dữ liệu và đánh sập hệ thống website chính thức của công ty.

Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang chỉ đạo bộ phận kinh doanh đẩy mạnh quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má.

Cơ quan công an xác định, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Bước đầu, xác định hàng trăm người đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục triệu tập các cá nhân liên quan tại nhiều địa phương để mở rộng điều tra. Qua xác minh thực tế, phần lớn các địa chỉ đăng ký hoạt động và văn phòng của CCV Group hiện đã đóng cửa, không còn hoạt động.