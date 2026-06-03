Người dân có thể phản ánh về cửa hàng xăng dầu qua app, cách làm thế nào?

(VTC News) -

Ứng dụng hoạt động từ ngày 1/6 trên các nền tảng iOS và Android. Người dùng có thể tải ứng dụng bằng cách tìm kiếm từ khóa "Quanh tôi" trên App Store hoặc Google Play.

Với ứng dụng này, người dùng có thể truy cập và sử dụng với nhiều tiện ích để xác định các thông tin như: cửa hàng bán xăng dầu gần nhất; tra cứu địa chỉ cửa hàng xăng dầu; chỉ đường đến cửa hàng và tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả.

Ứng dụng “Quanh tôi” có trên App Store hoặc Google Play. (Nguồng: Bộ Công Thương).

Các thông tin trên đặc biệt hữu ích khi người dùng di chuyển trên tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung có biến động.

"Quanh tôi" còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Các phản ánh sẽ được Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp nhận và xử lý tức thời, góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hơn nữa, người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch.

App "Quanh tôi" giúp người dùng có thể tìm kiếm cửa hàng bán xăng dầu gần nhất chỉ trong vài giây. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Một tính năng đáng chú ý khác của "Quanh tôi" là hỗ trợ quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân. Người dùng có thể lưu thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí theo từng phương tiện.

Các cửa hàng bán xăng dầu có thể giới thiệu các dịch vụ giá trị gia tăng của cửa hàng mình như: trạm sạc điện, cửa hàng tiện lợi, rửa xe, nhà vệ sinh, ăn uống, bên cạnh việc cập nhật giá bán. Dữ liệu được cập nhật giúp người dân có thông tin chính xác trước khi lựa chọn điểm mua hàng.

Ứng dụng giúp phân tích, giám sát và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên thị trường, từ đó hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Thời gian tới, "Quanh tôi" sẽ được phát triển nhiều tính năng mới như cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác quản lý.