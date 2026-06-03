Lexus hủy dự án sedan điện mới trước ngày sản xuất

(VTC News) -

Theo tạp chí Automobilwoche (Đức), Lexus đã chấm dứt phát triển mẫu sedan thuần điện được kỳ vọng trở thành thế hệ kế nhiệm của dòng IS. Mẫu xe này lấy cảm hứng từ concept LF-ZC ra mắt năm 2023 và từng được lên kế hoạch sản xuất trước khi lịch ra mắt bị lùi sang năm 2027.

Xác nhận với truyền thông, người phát ngôn Lexus cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện các dự án phát triển sản phẩm của hãng, trong bối cảnh điều kiện thị trường và nhu cầu khách hàng thay đổi. Mỹ - thị trường lớn nhất của Lexus - được cho là đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá này.

Động thái trên diễn ra khi nhiều hãng xe đang điều chỉnh chiến lược điện hóa do tốc độ tăng trưởng xe điện thấp hơn dự báo, trong khi nhu cầu đối với SUV và crossover vẫn vượt xa sedan truyền thống.

Dù hủy dự án sedan điện mới, Lexus khẳng định vẫn tiếp tục đầu tư vào các công nghệ cốt lõi như công nghệ đúc thân xe cỡ lớn và pin thể rắn. Đây đều là những công nghệ được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm trọng lượng xe và cải thiện hiệu suất vận hành trong tương lai.

Những công nghệ này có thể xuất hiện trên các mẫu xe vẫn nằm trong lộ trình phát triển của hãng, gồm sedan ES thế hệ mới, crossover điện RZ và SUV điện ba hàng ghế TZ.

Việc chưa có mẫu xe thay thế cũng khiến tương lai của Lexus IS hiện tại trở nên đáng chú ý. Mẫu sedan này sử dụng nền tảng từ đời 2014 nhưng vẫn được duy trì sức cạnh tranh thông qua các đợt nâng cấp lớn vào năm 2021 và 2025.

Trong khi Lexus rút lui khỏi kế hoạch sedan điện cỡ trung, các đối thủ xe sang Đức vẫn tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. BMW đang phát triển mẫu i3 chạy điện mới, còn Mercedes-Benz được cho là chuẩn bị ra mắt C-Class thuần điện.

Hiện tại, dòng ES được xem sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược sedan điện hóa của Lexus khi thế hệ mới dự kiến có cả phiên bản hybrid và thuần điện.