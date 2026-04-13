Gần 40% học sinh Hà Nội đăng ký nguyện vọng lớp 10 sau 3 ngày

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh thực hiện đăng ký dự tuyển lớp 10 trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Sau ba ngày đầu, hệ thống ghi nhận khoảng 57.000 hồ sơ đăng ký.

Thống kê bước đầu cho thấy, một số trường THPT có số lượng nguyện vọng đăng ký cao nhất là THPT Bắc Lương Sơn với 3.426 nguyện vọng, THPT Lưu Hoàng 3.300 nguyện vọng và THPT Tự Lập 3.182 nguyện vọng. Đây đều là những trường có điểm chuẩn tuyển sinh thuộc nhóm thấp của thành phố.

Trong khi đó, ở nhóm trường điểm chuẩn cao, nhiều học sinh tập trung đăng ký nguyện vọng 1. Cụ thể, THPT Yên Hòa có 1.202 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông 1.057 học sinh, THPT Kim Liên có 972 học sinh đăng ký. Đây là các trường thường có tỷ lệ cạnh tranh cao trong các mùa tuyển sinh trước.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sau những ngày đầu triển khai, hệ thống đăng ký vận hành ổn định, thông suốt. Phụ huynh và học sinh cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Các trường THCS cũng tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký nguyện vọng.

Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong thời gian còn lại của đợt đăng ký, đồng thời lưu ý học sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới thực hiện để tránh rủi ro kỹ thuật.

Ngoài ra, phụ huynh và học sinh cần bảo mật tài khoản, mật khẩu đăng nhập theo đúng hướng dẫn, đồng thời cân nhắc lựa chọn nguyện vọng dựa trên năng lực học tập, điều kiện gia đình và định hướng học tập trong tương lai.

Theo khuyến nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc lựa chọn trường cần phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện đi lại, sinh hoạt của gia đình. Học tập tại môi trường phù hợp sẽ giúp học sinh tự tin hơn, đồng thời giảm áp lực trong quá trình ôn thi.

Năm học 2025–2026, Hà Nội dự kiến có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Trong khi đó, 124 trường THPT công lập (bao gồm trường chuyên, không chuyên và chất lượng cao) tuyển tổng cộng 81.448 học sinh.

Như vậy, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm nay dự kiến khoảng 55%, thấp hơn so với một số năm trước.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, miễn có nơi cư trú tại Hà Nội. Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Đáng chú ý, năm nay hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian thực. Thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi tỷ lệ đăng ký của từng trường theo từng thời điểm để tham khảo khi lựa chọn nguyện vọng.