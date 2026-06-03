Vỏ dưa hấu tưởng bỏ đi, hóa ra là vị thuốc thanh nhiệt, lợi tiểu

(VTC News) -

Mùa hè là thời điểm dưa hấu trở thành loại trái cây được nhiều gia đình lựa chọn để giải khát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học cổ truyền, phần vỏ dưa hấu tưởng chừng vô giá trị lại chứa nhiều công dụng với sức khỏe.

Bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), cho biết dưa hấu không chỉ là thực phẩm mà còn là vị thuốc được sử dụng từ lâu trong Đông y. Ngoài phần ruột và hạt, vỏ dưa hấu cũng được tận dụng để hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh thường gặp.

Theo y học cổ truyền, dưa hấu vị ngọt, tính hơi hàn, giúp thanh nhiệt, giải thử, sinh tân dịch và lợi tiểu. Loại quả này thường được dùng trong các trường hợp nóng trong, tiểu buốt, phù nề, say nắng, sốt nóng hoặc hỗ trợ người mắc tăng huyết áp, tiểu đường.

Đặc biệt, vỏ dưa hấu sau khi phơi hoặc sấy khô được gọi là “tây qua bì”. Dược liệu này tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa và thường được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian.

Vỏ dưa hấu được y học cổ truyền xem như vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu

Để hỗ trợ lợi tiểu, thanh nhiệt, người dân có thể dùng 10-40g vỏ dưa hấu tươi hoặc khô sắc với khoảng 500ml nước trong 15 phút, uống thay nước trong ngày. Với trường hợp cảm sốt, ra nhiều mồ hôi, hoa mắt chóng mặt, vỏ dưa hấu còn được phối hợp với kim ngân hoa và trúc diệp để sắc uống.

Không chỉ vỏ, ở một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, rễ dưa hấu còn được ép lấy nước và sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ cầm máu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý dưa hấu không phù hợp với mọi đối tượng. Người có hệ tiêu hóa yếu, hay lạnh bụng dễ bị tiêu chảy nếu ăn nhiều. Người mắc tiểu đường cần kiểm soát lượng ăn do dưa hấu chứa đường tự nhiên. Người suy thận nên thận trọng vì loại quả này chứa nhiều nước và kali, có thể làm tăng gánh nặng cho thận khi sử dụng quá mức.

Phụ nữ mang thai hoặc người đang bị cảm lạnh cũng không nên ăn quá nhiều dưa hấu vì tính hàn của thực phẩm này có thể gây khó chịu đường tiêu hóa hoặc làm triệu chứng bệnh kéo dài hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo nên ăn dưa hấu với lượng vừa phải, tránh ăn khi đói hoặc quá muộn vào buổi tối. Nếu sử dụng phần vỏ làm thuốc, cần rửa sạch kỹ và chế biến đúng cách để đảm bảo an toàn.