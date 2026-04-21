Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/4 đến 10/4

Từ ngày 4/4 đến 10/4, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 9 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Trần Thanh Hải trong bài viết “Lời nói dối thắt lòng của người vợ có chồng chờ ghép sọ để hai con yên tâm học”

- Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung trong bài viết “Ước mơ miếng gà rán của con và 'hai bản án' ung thư đè nặng vai người mẹ nghèo”

- Ông Phạm Văn Thanh trong bài viết “Nỗi đau câm lặng của người đàn ông nằm liệt giường, chưa một lần được đi viện”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/4 đến 10/4 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.