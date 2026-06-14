Danh tính kẻ cầm đầu ổ lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá ở Lào Cai

(VTC News) -

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng, bắt giữ 19 người quốc tịch Trung Quốc khi đang chuẩn bị triển khai hoạt động chiếm đoạt tài sản.

Trong nhóm này, kẻ cầm đầu được xác định là Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 6/2026, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó di chuyển lên Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View (phường Lào Cai) để hoạt động.

Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá. (Ảnh: CACC)

Quá trình xác minh cho thấy nhóm này gồm 19 người, có dấu hiệu từng tham gia các đường dây lừa đảo tại Campuchia trước khi dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.

Sau khi ổn định chỗ ở, nhóm này tổ chức lắp đặt đồng loạt máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng 5G và các công cụ kết nối mạng, hình thành hệ thống vận hành tập trung.

Đến ngày 10/6, nhóm bắt đầu chuẩn bị triển khai hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Thủ đoạn được xác định là giả danh nhân viên các ứng dụng cho vay tiền, tiếp cận người dùng có nhu cầu vay, sau đó hướng dẫn thực hiện thủ tục và chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức gian dối.

Nhóm người Trung Quốc thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View trên đường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng. (Ảnh: CACC)

Ngày 12/6, khi nhóm này đang thực hiện hành vi, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ 19 người liên quan.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G; 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.