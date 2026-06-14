Đột kích khách sạn ở Lào Cai, bắt giữ 19 người Trung Quốc lừa đảo xuyên quốc gia

(VTC News) -

Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm người Trung Quốc có dấu hiệu hoạt độnglừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, vào đầu tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó di chuyển đến Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View trên đường Duyên Hải để lưu trú.

Nhóm người Trung Quốc hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Quá trình xác minh cho thấy nhóm người này có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm vào các nạn nhân ở nước ngoài. Nhóm gồm 19 người, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, SN 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Theo tài liệu thu thập được, các đối tượng từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định từ ngày 10/6, nhóm này bắt đầu lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị điện tử tại nơi lưu trú nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo.

Wang Xiang Sheng, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tại nơi ở, các thành viên sử dụng nhiều máy tính xách tay đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc cùng các thiết bị thu phát sóng 5G.

Nhóm này hướng đến các công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền. Các thành viên giả danh nhân viên của các ứng dụng cho vay trực tuyến, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/6, khi các đối tượng bắt đầu triển khai hoạt động lừa đảo, công an đồng loạt kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, khống chế toàn bộ 19 người liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Bước đầu, những người bị bắt thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đang lưu giữ thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, được thu thập trong thời gian hoạt động tại Campuchia nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định.