Lời nói dối thắt lòng của người vợ có chồng chờ ghép sọ để hai con yên tâm học

Trưa 11/8, sân nhà nhỏ ở thôn An Ninh, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên bỗng náo loạn khi anh Trần Thanh Hải, 43 tuổi, rơi từ mái nhà xuống nền gạch trong lúc sửa điện. Âm thanh va đập khô khốc khiến người thân trong nhà hoảng hốt chạy ra. Anh nằm bất động, đầu bê bết máu, hơi thở yếu dần.

Người vợ hoảng loạn gọi hàng xóm, vừa khóc vừa lay chồng nhưng anh không còn phản ứng. Chỉ ít phút sau, một chiếc xe máy được huy động để đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Trong cơn hoảng loạn, gia đình không kịp mang theo tiền bạc hay giấy tờ, tất cả chỉ nghĩ đến việc giữ mạng sống cho anh.

Anh Hải sinh năm 1982, là lao động chính của gia đình. Công việc thường ngày của anh là sửa điện, làm các việc lặt vặt quanh làng để kiếm tiền nuôi vợ và hai con nhỏ.

Chị Phạm Thị Tuyên, sinh năm 1983 – vợ anh kể rằng hôm xảy ra tai nạn, anh chỉ leo lên kiểm tra lại đường dây điện trước sân. Không ai ngờ cú trượt chân trên mái nhà lại trở thành tai nạn làm thay đổi cuộc đời cả gia đình.

Anh Hải đang khuyết mô sọ, chờ sức khoẻ ổn định mới ghép trở lại.

Ngay sau khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, các bác sĩ xác định anh bị đa chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não. Ca phẫu thuật cấp cứu được tiến hành ngay trong đêm, song tình trạng bệnh nhân rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Hai ngày sau mổ, anh vẫn hôn mê sâu, tiến triển chậm. Gia đình được khuyên chuyển tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, anh tiếp tục được phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ buộc phải mở hộp sọ để giải áp não do phù não nặng nhằm giữ tính mạng cho bệnh nhân. Phần mô sọ được tạm thời lấy ra và bảo quản tại bệnh viện để chờ ghép lại khi tình trạng ổn định.

Sau ca mổ, người đàn ông 43 tuổi gần như sống nhờ máy móc hỗ trợ. Mỗi ngày trôi qua trong phòng hồi sức là thêm những khoản chi phí phát sinh cho thuốc men, vật tư y tế và chăm sóc đặc biệt.

Người vợ gần như túc trực tại bệnh viện suốt thời gian đó. Chị ngủ tạm trên ghế nhựa ở hành lang, ăn uống qua loa để tiết kiệm tiền. “Tôi chỉ mong chồng tỉnh lại. Nhưng mỗi lần ký giấy thanh toán viện phí lại run tay”, chị nói.

Dù đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe anh vẫn rất yếu và cần điều trị dài ngày. Anh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để theo dõi và xử trí thêm các biến chứng.

Ở quê, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hải nằm nép bên con đường làng. Tài sản đáng giá nhất chỉ là vài sào ruộng và chiếc xe máy. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình không kịp xoay xở. Những ngày đầu, họ phải vay mượn họ hàng để lo chi phí cấp cứu. Sau đó, từng khoản tiền lớn dần xuất hiện: tiền thuốc, tiền chăm sóc, tiền đi lại giữa các bệnh viện.

Chỉ trong vài tuần, số tiền vay lên tới hàng trăm triệu đồng. “Nhà không còn gì để bán nữa”, chị Tuyên nói. Hai con của anh Hải vẫn đang đi học. Từ khi cha gặp nạn, các em phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Thỉnh thoảng, chị Tuyên bắt xe về quê vài giờ để thăm con rồi lại quay trở lại bệnh viện.

Mỗi lần như vậy, chị luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt con. “Bố sẽ sớm về thôi”, chị nói, dù trong lòng đầy lo lắng.

Ngày 30/10, anh Hải được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình để tiếp tục điều trị và phục hồi. Dù qua cơn nguy kịch, anh vẫn rất yếu, việc đi lại và sinh hoạt cần người hỗ trợ.

Các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của bệnh nhân đa chấn thương sọ não thường kéo dài, cần nhiều thời gian và chi phí cho phục hồi chức năng. Điều đó đồng nghĩa với gánh nặng kinh tế tiếp tục đè lên gia đình vốn đã kiệt quệ.

Trong phòng bệnh, người đàn ông từng khỏe mạnh giờ nằm lặng lẽ trên giường. Thi thoảng anh mở mắt, cố gắng nhận ra người thân. Những cử động nhỏ ấy trở thành niềm hy vọng mong manh của gia đình.

Người vợ ngồi bên giường bệnh, nắm tay chồng. Bàn tay người thợ điện từng chai sạn vì lao động giờ gầy guộc, lạnh dần. “Chỉ cần anh ấy sống và hồi phục, vất vả mấy tôi cũng chịu được”, chị nói.

Theo ông Đào Nhân Lập, trưởng thôn An Ninh, gia đình anh Hải có hai con nhỏ. Sau tai nạn nghiêm trọng khiến anh bị chấn thương nặng và mất khả năng lao động tạm thời, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn do chi phí điều trị lớn. “Chính quyền thôn rất mong thông qua các cơ quan báo chí có thể kết nối với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để giúp gia đình anh Hải vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Lập nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Trần Thanh Hải xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26004 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.