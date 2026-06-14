Khoảnh khắc Tom Cruise hôn tay vợ Beckham gây tranh cãi

(VTC News) -

Ngày 12/6, tại California, David Beckham được gắn ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Buổi lễ có sự tham dự của gia đình cựu danh thủ người Anh cùng nhiều bạn bè nổi tiếng, trong đó có tài tử Tom Cruise.

Trong lúc David Beckham phát biểu trên sân khấu, một đoạn video ghi lại cảnh Tom Cruise tương tác với Victoria Beckham đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chia sẻ, ngôi sao của loạt phim Mission: Impossible khẽ chạm vào vai Victoria trước khi nắm tay cô và cúi xuống hôn lên bàn tay của nhà thiết kế thời trang 52 tuổi.

Cử chỉ thân mật giữa Tom Cruise và Victoria Beckham tại sự kiện gây tranh cãi.

Victoria Beckham sau đó mỉm cười và nhìn Tom Cruise đầy thiện cảm. Romeo Beckham - con trai thứ của vợ chồng Beckham - cũng ngồi ngay cạnh nam diễn viên Hollywood trong suốt sự kiện.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều tài khoản trên X chia sẻ lại đoạn video, giúp nó đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Một bộ phận khán giả cho rằng cử chỉ giữa Tom Cruise và Victoria Beckham có phần thân mật quá mức đối với một phụ nữ đã có gia đình. Nhiều bình luận hài hước, thậm chí là những bức ảnh chế, xuất hiện để bày tỏ sự bất ngờ trước tương tác của hai ngôi sao.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng phản ứng của dư luận đang bị đẩy đi quá xa. Theo họ, đây đơn thuần là một cử chỉ lịch thiệp giữa những người bạn thân thiết lâu năm.

"Nếu đã biết mối quan hệ giữa Tom Cruise và gia đình Beckham, bạn sẽ thấy chẳng có gì bất thường cả", một tài khoản bình luận.

Nhiều người cũng nhắc lại rằng Tom Cruise và vợ chồng Beckham đã duy trì tình bạn suốt hơn 20 năm. Tài tử Hollywood thường xuyên xuất hiện cùng Beckham trong các sự kiện quan trọng và được xem là một trong những người bạn thân thiết nhất của cựu đội trưởng tuyển Anh trong giới giải trí.

Thực tế, Tom Cruise cũng là một trong những khách mời đặc biệt tại buổi lễ. Khi phát biểu trên sân khấu, nam diễn viên dành nhiều lời khen cho David Beckham, gọi hành trình của anh là "một câu chuyện Hollywood" được tạo nên từ sự nỗ lực, quyết tâm và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Tom Cruise là bạn thân nhiều năm của gia đình nhà Beckham.

Victoria Beckham cũng có bài phát biểu xúc động về chồng. Cô cho rằng việc Beckham được vinh danh vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ là một dấu mốc đầy ý nghĩa, trong bối cảnh bóng đá đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại quốc gia này.

Đứng trước ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng, David Beckham thừa nhận cảm thấy "khó tin". Anh nhớ lại tuổi thơ ở Đông London, nơi cậu bé mê bóng đá năm nào chưa từng nghĩ có ngày được Hollywood ghi nhận theo cách đặc biệt như vậy.

Dẫu vậy, bên cạnh niềm vui của David Beckham, chính khoảnh khắc Tom Cruise cúi hôn tay Victoria Beckham mới là chi tiết được nhắc đến nhiều nhất sau sự kiện. Với một số người, đó là hành động lịch lãm của một quý ông. Với những người khác, nó lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.