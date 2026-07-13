Sau mỗi giấc mê, người cha trẻ lại thấy mất đi một phần cơ thể vì điện cao thế

(VTC News) -

15h ngày 25/5, anh Dương Văn Huy, 37 tuổi, trú tại tổ dân phố Kỹ Sơn Trên, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng, đang lăn sơn tại một công trình như bao ngày làm thuê khác thì tai họa bất ngờ ập xuống.

Một luồng điện cao thế phóng qua người. Tiếng nổ lớn vang lên giữa công trình, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Cơ thể người đàn ông bị hất văng, quần áo cháy xém, các chi bỏng nặng. Đó cũng là khoảnh khắc cuộc sống của người lao động vốn chỉ đủ ăn cùng vợ và hai con nhỏ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, anh Huy được chuyển khẩn cấp lên Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định anh bị bỏng điện cao thế 27% cơ thể nhưng mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do dòng điện phá hủy sâu từ bên trong.

Bàn tay phải và bàn chân phải gần như bị hủy hoàn toàn. Tay trái, đùi trái và vùng nách bỏng sâu, cháy xém. Ngay trong đêm nhập viện, ê-kíp bác sĩ chạy đua để giữ mạng sống cho bệnh nhân. Sáng hôm sau, sau khi hội chẩn, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: cắt 1/3 cánh tay trái, 2/3 cánh tay phải vì đã hoại tử hoàn toàn, không còn khả năng bảo tồn.

Chị Tươi thất thần trước những mất mát trên cơ thể của chồng. (Ảnh: Như Loan)

Ít ngày sau, phần bàn chân phải tiếp tục hoại tử. Anh Huy phải cắt bỏ bốn ngón chân và trải qua nhiều lần lọc mô hoại tử để ngăn tổn thương lan rộng. Những ca phẫu thuật nối tiếp nhau diễn ra. Các bác sĩ lấy da từ vùng đùi còn lành để ghép vào cánh tay và vùng nách bị bỏng. Sau mỗi lần mổ, anh tiếp tục truyền máu, dùng kháng sinh liều cao và điều trị tích cực.

Dòng điện cao thế vẫn để lại những tổn thương âm thầm bên trong cơ thể. Hiện phần mắt cá và hệ thống gân bàn chân phải đã bị phá hủy nặng. Các bác sĩ dự kiến sẽ tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn bàn chân phải vì không còn khả năng phục hồi.

Nằm trên giường bệnh, người đàn ông từng khỏe mạnh giờ mỗi lần tỉnh dậy sau thuốc mê lại thấy cơ thể mình mất thêm một phần. Hai cánh tay không còn, chân phải đứng trước nguy cơ bị cắt cụt, tương lai của người từng là trụ cột gia đình bỗng trở nên mịt mờ.

Tai nạn không chỉ cướp đi đôi tay của anh Huy mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh lao đao. Trước khi gặp nạn, anh làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Công việc không ổn định nhưng nhờ chăm chỉ, thu nhập vẫn đủ nuôi vợ và hai con nhỏ.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Tươi, là công nhân tại một xưởng may gần nhà. Đồng lương ít ỏi của chị chỉ đủ phụ thêm chi tiêu hằng tháng. Từ ngày chồng nhập viện, chị phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc, đồng nghĩa gia đình mất luôn nguồn thu nhập duy nhất còn lại.

Nhiều tuần qua, người phụ nữ gầy rộc đi sau những đêm thức trắng bên giường bệnh. Mỗi ngày của chị chỉ xoay quanh phòng mổ, phòng bệnh và những lần chờ bác sĩ thông báo tình trạng của chồng.

Đến nay, gia đình đã tạm ứng khoảng 100 triệu đồng viện phí. Ngoài ra còn tiền thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm cùng chi phí ăn ở, đi lại trong suốt thời gian điều trị. Những khoản tiền ấy vượt xa khả năng của một gia đình lao động.

Điều khiến chị Tươi đau lòng nhất không chỉ là gánh nặng tiền bạc mà còn là hai đứa con thơ đang mòn mỏi chờ bố. Con trai lớn, bé Dương Huy Hiệu, sinh năm 2017, hiện học lớp 3. Bé út, Dương Gia Hưng, sinh năm 2025, mới hơn một tuổi đã phải cai sữa sớm vì mẹ ở bệnh viện chăm bố.

Hai anh em hiện được ông bà nội, ngoại thay nhau chăm sóc. “Mỗi lần gọi điện về, Hiệu đều hỏi bao giờ bố về. Con chỉ nghĩ bố đi chữa bệnh vài hôm rồi sẽ về với mình”, chị Tươi nghẹn ngào.

Chị không dám kể với chồng việc các con ngày nào cũng nhắc bố. “Từ sau khi mất hai tay, anh ấy suy sụp và hoảng loạn. Tôi sợ nếu biết các con cứ mong bố từng ngày, anh ấy sẽ càng đau lòng hơn. Tôi cũng không biết sau này khi trở về nhà, anh sẽ đối diện với các con như thế nào”, chị nói.

Mỗi lần tỉnh dậy sau ca mổ, anh Huy lại thấy mất thêm một phần cơ thể. (Ảnh: Như Loan)

Trên giường bệnh, người đàn ông 37 tuổi lặng lẽ nhìn phần cánh tay cụt được băng kín. Phía trước anh vẫn còn những cuộc phẫu thuật chưa biết khi nào kết thúc. Còn ngoài cánh cửa bệnh viện là người vợ thất nghiệp, hai con thơ và khoản chi phí điều trị ngày một lớn.

Một tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc lấy đi đôi tay, cướp mất khả năng lao động của người cha trẻ và đẩy cả gia đình vốn chỉ đủ ăn vào cuộc chiến dài với bệnh tật, nợ nần và nỗi lo không biết sẽ bấu víu vào đâu để tiếp tục hành trình giành lại sự sống.

Bác sĩ Trần Quang Phú, Khoa Điều trị bỏng người lớn, Viện Bỏng Quốc gia, cho biết bệnh nhân đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật. Đây là trường hợp bỏng điện rất nặng, cần tiếp tục theo dõi và điều trị trong thời gian dài. Nguy cơ phải thực hiện thêm nhiều cuộc phẫu thuật vẫn còn ở phía trước, đồng nghĩa với những khoản chi phí tiếp tục phát sinh.