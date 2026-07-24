Gần 660 triệu đồng đến với thiếu niên 15 tuổi từng xin mẹ 'hiến tạng cứu người'

(VTC News) -

Bạn đọc VTC News trao gần 660 triệu đồng tới thiếu niên ung thư giai đoạn cuối. (Video: Trà My)

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 659.744.800 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước ủng hộ gia đình em Đặng Đăng Dương (15 tuổi, quê Thanh Hóa). Dương là nhân vật trong bài viết “Thiếu niên 15 tuổi ung thư giai đoạn cuối: ‘Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé’”, đăng tải ngày 8/6.

Đón nhận số tiền từ bạn đọc, chị Hoàng Thị Lệ - mẹ của Dương nghẹn lời, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Điện tử VTC News cùng hàng nghìn độc giả, các nhà hảo tâm sẻ chia với gia đình trong thời điểm khó khăn nhất.

“Gia đình tôi thực sự biết ơn Báo Điện tử VTC News đã kết nối để hoàn cảnh của con được nhiều người biết đến. Chúng tôi cũng xin cúi đầu cảm ơn tất cả cô bác, anh chị, các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình. Số tiền này không chỉ giúp con tôi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin để cả gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này”, chị Lệ xúc động nói.

Dương phải gác lại việc học để điều trị ung thư.

Theo chị Lệ, sau khi bài viết được đăng tải, gia đình liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên từ độc giả khắp mọi miền đất nước. Nhiều người dù chưa từng quen biết vẫn gửi những khoản tiền nhỏ cùng lời chúc Dương sớm hồi phục.

“Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Tình cảm của mọi người khiến gia đình có thêm hy vọng để tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình chữa bệnh”, người mẹ chia sẻ.

Toàn bộ số tiền 659.744.800 đồng là sự đóng góp của bạn đọc, các nhà hảo tâm sau khi hoàn cảnh của em Đặng Đăng Dương được phản ánh trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách của Báo Điện tử VTC News. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình vững tin hơn trong cuộc chiến chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, câu chuyện của Dương khiến nhiều độc giả xót xa khi cậu bé mới 15 tuổi nhưng mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Giữa những cơn đau kéo dài, Dương từng nói với mẹ: “Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé”. Câu nói của cậu bé đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Dương là con trai đầu trong gia đình có ba người con ở Thanh Hóa. Trước khi bị bệnh, em là cậu học sinh hiền lành, yêu thích đá bóng và mơ ước trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Chị Lệ đón nhận số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ con trai. (Ảnh: Đắc Huy)

Cuối năm 2024, Dương bắt đầu sụt cân nhanh, sốt nhẹ kéo dài, đau đầu và liên tục chảy máu cam. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ mắc bệnh tai mũi họng thông thường nên đưa đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện bất thường.

Chỉ đến khi đầu gối của Dương sưng to, tình trạng chảy máu cam ngày càng nghiêm trọng, các bác sĩ mới phát hiện một khối u ở vòm họng. Kết quả sinh thiết xác định em mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Dương điều trị nhưng không đáp ứng thuốc. Ung thư đã di căn vào hạch, trung thất và vùng xương đòn vai. Thể trạng quá yếu khiến Dương không thể tiếp tục xạ trị và hiện phải điều trị duy trì.

Để có tiền chữa bệnh, gia đình đã bán tài sản, vay mượn khắp nơi. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, đi lại ngày một tăng, trong khi nhiều loại thuốc không được bảo hiểm y tế chi trả. Khó khăn càng chồng chất khi hai con gái của chị Lệ cũng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cần theo dõi và điều trị lâu dài.

Khoản hỗ trợ gần 660 triệu đồng từ bạn đọc Báo điện tử VTC News sẽ giúp gia đình có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục điều trị cho Dương, đồng thời phần nào giảm bớt gánh nặng trong hành trình đầy gian nan phía trước. Gia đình cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền đúng mục đích, phục vụ việc chữa bệnh cho em và chăm sóc sức khỏe cho các con.