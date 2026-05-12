Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...
Các đại biểu tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X trình Đại hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. "Đại hội cần xác định rõ MTTQ Việt Nam làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Khẳng định tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. "Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng; giải quyết hài hòa lợi ích; lấy mục tiêu chung của quốc gia - dân tộc làm điểm tương đồng; lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội và đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.
