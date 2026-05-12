Đề nghị mở rộng hợp tác giữa Nhà nước, MTTQ và tôn giáo sang giáo dục, y tế

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, chiều 12/5, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ truyền thống 'Hộ quốc an dân' đến tầm nhìn chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới".

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển mạnh mẽ, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng khẳng định tinh thần nhập thế, hòa mình và dấn thân, phụng sự, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều này vừa khẳng định bản sắc, truyền thống, nhưng cũng là yêu cầu chiến lược trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại hiện nay.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về phát huy vai trò của Phật giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị MTTQ và các cấp chính quyền xem xét một số định hướng chiến lược.

"Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị xây dựng cơ chế đối tác chiến lược giữa Nhà nước, MTTQ và các tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ dừng lại ở hoạt động từ thiện mà mở rộng sang giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, đối ngoại Nhân dân", Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị MTTQ hỗ trợ cùng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết căn cơ vấn đề đất đai cho các chùa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chùa bị ảnh hưởng quy hoạch, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kiến nghị khác được đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra là MTTQ phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng xây dựng, đào tạo đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành đáp ứng yêu cầu của đất nước và Giáo hội trong kỷ nguyên mới.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đội ngũ này phải là những người vừa am hiểu sâu sắc giáo lý, vừa nắm vững pháp luật, am hiểu kinh tế - xã hội, vừa có năng lực hội nhập quốc tế và tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cuối cùng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị MTTQ tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện Phật giáo, văn hóa lớn, góp phần xây dựng Việt Nam thành trung tâm Phật giáo khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch của đất nước.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cam kết, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu đạt các mục tiêu chiến lược: 100% cơ sở tôn giáo tham gia tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cộng đồng dân cư; tham gia nâng cấp toàn diện hệ thống giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội.

"Quan trọng hơn, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, xây dựng một Phật giáo Việt Nam hiện đại, nhân văn, hội nhập sâu rộng vào đời sống xã hội, thực sự trở thành một trong những trụ cột tinh thần vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Nhân dân vượt qua mọi thăng trầm. Ngày nay, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Phật giáo không chỉ tiếp nối truyền thống mà còn đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân văn.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Nhà nước và vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò lịch sử, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững.