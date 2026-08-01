Đình Bắc xua tay, xin HLV Kim Sang-sik đừng thay người

(VTC News) -

Phút 41 trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore tại ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định thay đổi người. Ông rút Nguyễn Đình Bắc ra khỏi sân và thay thế bằng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Đây là quyết định hiếm khi xuất hiện dưới triều đại của ông Kim ở đội tuyển Việt Nam.

Trên sân, Nguyễn Đình Bắc ra dấu xin HLV Kim Sang-sik thêm cơ hội khi xua tay liên tục. Tiền đạo này hẳn nhiên muốn thi đấu tiếp để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc không thay đổi quyết định. Đình Bắc tiến đến khu kĩ thuật và vấp phải biểu cảm giận dữ của ông thầy khó tính.

Nguyễn Đình Bắc xin HLV Kim Sang-sik đừng thay người.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik giải thích: “Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, chúng tôi còn nhiều trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này.

Tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia”.

Trong những phút có mặt trên sân, Đình Bắc thi đấu thất vọng. Anh liên tiếp bỏ lỡ 3 pha bóng có thể ghi bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Phút 18, tiền đạo sinh năm 2004 băng vào dứt điểm lên trời sau khi bóng bật tay thủ thành của Singapore văng ra. Đây là cơ hội rất thuận lợi để anh mở tỉ số trận đấu và giải tỏa áp lực cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 22, Trương Tiến Anh có pha tạt bóng rất chuẩn xác. Thay vì khống chế rồi dứt điểm đơn giản ở cự li chưa tới 10 mét hoặc đánh đầu, Đình Bắc lại cố gắng ngả người vô-lê và dứt điểm ra ngoài bởi tư thế này quá khó.

Sau đó, Đình Bắc đi bóng không thành công thêm một vài lần và điều này chạm đến giới hạn của HLV Kim Sang-sik. Ông quyết định thay Đình Bắc ngay lập tức.