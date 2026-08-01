Link xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia 20h ngày 1/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Thái Lan vs Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 1/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Rajamangala (Thái Lan), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Malaysia trên kênh nào?

Trận Thái Lan vs Malaysia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia hôm nay

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Thái Lan vs Malaysia (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-malaysia-6a687fff8c9de0ae4c61f3a3.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Thái Lan vs Malaysia

Bảng B đang diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Malaysia và Thái Lan. Malaysia tạm dẫn đầu với 6 điểm sau hai lượt trận và hiệu số +5, trong khi Thái Lan mới thi đấu một trận nhưng cũng có 3 điểm cùng hiệu số +5. Kết quả cuộc đối đầu sắp tới sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng, đồng thời mở ra lợi thế đáng kể trong hành trình vào bán kết.

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia được xem là trận cầu tâm điểm của bảng B. Với 3 điểm sau trận ra quân, “Voi chiến” sẽ vươn lên chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết nếu giành chiến thắng trên sân nhà. Trong khi đó, chỉ cần một trận hòa, Malaysia sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và tạo lợi thế đáng kể trước chặng đường còn lại.

Được thi đấu tại Rajamangala luôn là lợi thế lớn với Thái Lan khi sức ép từ hàng vạn khán giả thường khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đội bóng xứ Chùa vàng chắc chắn hướng đến chiến thắng để chiếm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Xét về thành tích đối đầu, hai đội khá cân bằng trong những lần chạm trán gần đây. Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, Thái Lan thắng 2, Malaysia cũng thắng 2, còn lại là 1 trận hòa. Những thống kê này cho thấy trận đấu hôm nay sẽ diễn ra quyết liệt và khó đoán.