'Cõng' 7 tiền án, gã đạo chích vẫn đập phá kính gần 10 xe ô tô cuỗm tài sản

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Mai Văn Lạc (SN 1985, trú xã Tây Hồ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, từ khoảng giữa tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự liên tục ghi nhận nhiều tin báo, phản ánh của quần chúng nhân dân về việc các xe ô tô cá nhân đỗ trên đường vào ban đêm bị đập vỡ kính, lục soát và lấy trộm tài sản bên trong.

Mai Văn Lạc bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Các vụ việc xảy ra liên tiếp, với phương thức, thủ đoạn manh động, liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, làm người dân hoang mang, lo lắng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, phương tiện quyết tâm truy bắt đối tượng gây án.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Mai Văn Lạc chính là kẻ gây án. Đáng chú ý, qua xác minh, Mai Văn Lạc đã có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Gần nhất, năm 2023, Lạc bị TAND quận Liên Chiểu (cũ) xử phạt 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 21/1/2026.

Sau khi trở về địa phương, kẻ này không có nghề nghiệp ổn định, không có nơi ở cố định, có nhiều biểu hiện bất minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Hình sự quyết định phá án, bắt giữ Mai Văn Lạc, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, dù nhiều lần quanh co, ngoan cố chối tội và không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước các tài liệu, chứng cứ, Mai Văn Lạc không thể tiếp tục che giấu hành vi phạm tội và đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện các vụ đập kính xe ô tô.

Lạc khai nhận do không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đập kính các xe ô tô đỗ trên đường để trộm cắp tài sản. Để phục vụ việc gây án, Lạc chuẩn bị sẵn 1 tua vít, 1 kìm bấm, đồng thời chuẩn bị kỹ việc che giấu đặc điểm nhận dạng.

Khoảng 24h hằng ngày, kẻ này điều khiển xe mô tô BKS 43S4-5044 chạy lòng vòng trên các tuyến đường, tìm những xe ô tô đỗ nơi vắng người, không có người trông coi để đập kính, lục soát tài sản bên trong.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 20/7/2026 đến thời điểm bị bắt, Mai Văn Lạc thực hiện gần 10 vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điển hình, khoảng 0h30 ngày 26/7, Lạc lái mô tô từ nơi ở đến khu vực đường Hà Hồi giao đường Phú Lộc 14, phường Thanh Khê. Tại đây, gã đạo chích phát hiện nhiều xe ô tô đỗ bên đường, không có người qua lại. Lạc để xe cách hiện trường khoảng 30m rồi đi bộ tiếp cận, dùng kìm và tua vít đập vỡ kính cửa bên hông để lục soát tài sản.

Khám xét nơi ở và phương tiện của kẻ này, lực lượng công an thu giữ xe mô tô dùng để gây án cùng nhiều công cụ phạm tội, tang vật, tài liệu có liên quan.