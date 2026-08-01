67 người thiệt mạng sau làn sóng di cư vào Ceuta, Tây Ban Nha dựng rào chắn nổi

(VTC News) -

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, có khoảng 50.000 người vượt biên vào vùng Ceuta bằng đường bộ và đường biển kể từ ngày 30/7, trong đợt di cư ồ ạt chưa từng có tại một trong những cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi. Ngoài ra, có hơn 48.000 người trong số họ trở về Morocco trong vòng 48 giờ mà không xảy ra sự cố lớn nào.

Ngày 1/8, hình ảnh do Reuters ghi lại cũng cho thấy binh lính và cảnh sát Tây Ban Nha tuần tra trên bãi biển Tarajal gần như vắng vẻ, chìm trong sương mù.

Rào chắn nổi dài 500m được tàu của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha triển khai trên mặt nước. (Ảnh: Getty)

Lúc 7h50 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha bắt đầu lắp đặt rào chắn mới tại đê chắn sóng Tarajal, một trong những điểm chính mà người dân thường sử dụng để cố gắng vượt biên vào đất nước này.

Hàng rào khí nén cùng dãy phao hải quân neo đậu được thiết kế cao từ 30 - 70 cm so với mặt nước và kéo dài xuống sâu tới 1 m. Trong khi đó, kênh đào giữa các hàng rào sẽ cho phép tàu của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha tuần tra khu vực.

Theo Reuters, có ít nhất 67 thi thể được tìm thấy ở phía biên giới Tây Ban Nha, sau khi một số người di cư chết đuối và những người khác bị đè bẹp khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng, hàng rào biên giới. Nhiều người buộc phải di cư vì khó khăn kinh tế và bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trên mạng xã hội.

Cùng ngày, 22 nước thành viên EU kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp của các Bộ trưởng Nội vụ về cuộc khủng hoảng di cư ở Ceuta, đồng thời thúc giục khối này giúp Tây Ban Nha giành lại quyền kiểm soát biên giới với Morocco.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng yêu cầu nhà lãnh đạo EU triệu tập khẩn cấp các Bộ trưởng Nội vụ, nhưng chỉ trích những chính phủ kêu gọi loại trừ Tây Ban Nha khỏi khu vực đi lại tự do Schengen của khối.

Quy định đi lại tự do của Schengen chỉ áp dụng đối với công dân EU, người có giấy phép cư trú hợp lệ, những người đáp ứng điều kiện nhập cảnh hợp pháp hoặc được hưởng quy chế bảo hộ quốc tế. Morocco được EU xếp vào nhóm “quốc gia xuất xứ an toàn”, khiến công dân nước này về nguyên tắc không đủ điều kiện hưởng quy chế bảo hộ.

Đối với người xin tị nạn, Tây Ban Nha có thể áp dụng thủ tục xét duyệt nhanh được triển khai từ tháng 6. Trong thời gian chờ xử lý hồ sơ, họ không được phép rời khỏi Tây Ban Nha và có thể bị đưa trở lại nếu bị phát hiện tại quốc gia thành viên EU khác.