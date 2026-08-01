Vụ 'Khánh Sky' náo loạn nhà 'Vua Quạt': Công an Bắc Ninh truy tìm Hồ Văn Khoa

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992, quê Hà Nội, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Người này bị truy tìm nhằm phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về một vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra cho biết không rõ Khoa đang ở đâu.

Công an Bắc Ninh đang truy tìm Hồ Văn Khoa. (Ảnh cắt từ clip).

Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.

Trước đó, Hồ Văn Khoa là người đi cùng Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp, còn được gọi là “Vua Quạt”, tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hợi dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa, quay phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội đơi với gia đình ông Tiệp. Gia đình ông Tiệp sau đó gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Vụ việc được cho là xuất phát từ một tuyên bố của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”) trên mạng xã hội, người này khẳng định sẽ đóng góp từ thiện gấp 3 lần số tiền mà bất kỳ ai ủng hộ.

Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công bố chứng từ chuyển 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Lai Châu. Cơ quan tiếp nhận sau đó cũng phát thư cảm ơn doanh nghiệp của gia đình ông Tiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 1,1 tỷ đồng.

Sự việc khiến cộng đồng mạng dồn sự chú ý vào Huấn “Hoa Hồng”, chờ đợi “giang hồ mạng” này thực hiện lời hứa chi ra khoảng 3 tỷ đồng từ thiện. Tuy nhiên, Huấn sau đó tuyên bố không thực hiện vì không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành hình thức “cá cược”.

Hồ Văn Khoa (sinh năm 1992, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội với hình ảnh xăm trổ, phong cách “giang hồ mạng”, đăng tải hoặc tham gia các video, phát trực tiếp và những cuộc tranh cãi trên mạng. Năm 2021, Khoa xảy ra mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền. Hai bên nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội. Tối 4/1/2021, Khoa mang theo súng, cùng Lã Văn Linh đi từ Hà Nội đến huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cũ). Khi phát hiện ô tô của Tuyền, Khoa bắn 3 phát về phía phương tiện, gây hư hỏng nhưng không có người thương vong. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn rồi ra đầu thú. Tháng 3/2021, TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt Khoa 39 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Khoa từng lĩnh 14 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.