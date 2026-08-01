  • logo
Xuất bản ngày 01/08/2026 08:51 PM
Cập nhật lúc 09:23 PM ngày 01/08/2026

Mỹ khuyến cáo công dân ở nhiều nước Trung Đông sẵn sàng rời đi

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Trên mạng xã hội, Đại sứ quán Mỹ đăng tải thông tin khuyến cáo công dân nên thận trọng và cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Ngày 1/8, Đại sứ quán Mỹ tại một số nước ở khu vực Trung Đông khuyến cáo công dân hãy sẵn sàng rời khỏi khu vực này nếu tình hình ngày càng căng thẳng.

“Công dân Mỹ đang ở Trung Đông nên hết sức thận trọng và cảnh giác cao độ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc hủy chuyến bay, đóng cửa không phận định kỳ và khả năng gián đoạn giao thông”, nội dung cảnh báo an ninh được Đại sứ quán Mỹ tại Jordan, Iraq và Israel đăng tải trên mạng xã hội.

Toàn cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Amman, Jordan.

Toàn cảnh Đại sứ quán Mỹ tại Amman, Jordan.

Cơ quan này cũng khuyến cáo người Mỹ ở ngoài khu vực Trung Đông nên “nghiêm túc xem xét lại việc đi đến và qua khu vực này”. Đại sứ quán cảnh báo “Iran và những bên ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài” và mô tả tình hình ở Trung Đông là “bất ổn”.

Đại sứ quán Mỹ tại Amman (Jordan) khuyến cáo tất cả người Mỹ nên tránh đến căn cứ quân sự ở Jordan, đồng thời kêu gọi công dân theo dõi cảnh báo chính thức và tuân theo hướng dẫn của chính quyền.

Trong khi đó tại Israel, công dân Mỹ được khuyên xác định trước vị trí hầm trú bom gần nhất. “Chính quyền Iran là bên khó lường, thể hiện qua quyết định gần đây của họ khi tấn công nhiều nơi trong khu vực mà không có cảnh báo hay hành động khiêu khích nào trước. Họ cũng mở rộng cuộc tấn công sang những nơi trước đây chưa từng bị nhắm mục tiêu (như Ai Cập)”, Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông tin.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khi CBS News đưa tin Washington đang lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mới vào Iran vào cuối tuần này.

Trước đó, Kuwait cũng chặn được nhiều máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở chính phủ và phương tiện dân sự, trong khi một tàu chở dầu bị trúng một vật thể lạ ngoài khơi bờ biển Oman, gần eo biển Hormuz. Không có thương vong nào được báo cáo trong cả hai vụ việc.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam đứng sau Indonesia, Singapore
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam đứng sau Indonesia, Singapore
Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều
Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore ngày nào, mấy giờ?
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore ngày nào, mấy giờ?
Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm