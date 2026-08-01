Nhan sắc mỹ nhân Việt đóng vai Hoàng hậu trong phim điện ảnh về vua Đinh

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh lấy cảm hứng từ một trong vô vàn truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Phim mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao.
Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật như NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn..., dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/8/2026 (dịp lễ 2/9).
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