Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc'

(VTC News) -

Đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và ra quyết định đình chỉ học một năm, đồng thời hạ hạnh kiểm hai sinh viên cùng lớp YK27.04 do phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội trong đêm trực ngày 25/7.

Trường cũng sẽ gửi văn bản quyết định sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

“Hai sinh viên cũng nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện lại bản thân và chờ học lại. Hai sinh viên liên tục khóc vì ân hận nhưng hành động vừa qua là trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hoá của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Vì vậy cần phải có quyết định nghiêm khắc mang tính chất răn đe”, đại diện nhà trường nói.

Nhà trường cũng thông tin ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác minh vụ việc đề có cơ sở xem xét xử lý.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại khu vực quầy tiếp đón của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phát trực tiếp trên nền tảng TikTok. Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí nói sẽ “tiêm thuốc độc” một người đang tương tác trên mạng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, không ít người bày tỏ lo ngại khi cho rằng hai cô gái là nhân viên y tế nhưng lại có những phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực ngay trong bệnh viện.

Liên quan sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đơn vị luôn yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.