Cuộn thép hàng chục tấn rơi trên cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài

(VTC News) -

Ngày 14/9, xe đầu kéo (chưa rõ biển số) kéo theo rơ moóc biển số 51R-131.42 chở 4 cuộn thép lớn. Khi trên cầu Đồng Nai (vị trí thuộc khu vực giáp ranh TP Biên Hòa và TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế thắng gấp để tránh xe phía trước khiến dây xích bị đứt.

Các cuộn thép trên xe đầu kéo nhào về phía cabin, rồi lăn xuống đường.

Hiện trường cuộn thép nặng hạng cục tấn rơi xuống đường.

Sự cố không gây thương vong về người, nhưng cabin xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, các cuộn thép chắn ngang đường khiến cầu Đồng Nai kẹt xe hơn 5km, kéo dài đến khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM). Hơn 2 tiếng, hiện trường vụ tai nạn được xử lý, giao thông qua lại bình thường.

Ùn tắc kéo dài 5km.

Trước đó, tại tỉnh Bình Dương cũng xảy ra sự cố cuộn thép rơi trúng người đi đường. Cụ thể ngày 3/4, xe đầu kéo BKS TP.HCM do tài xế T.V.T. (47 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cầm lái, chở nhiều cuộn thép đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ thị xã Bến Cát đi TP Dĩ An. Khi đi tới địa bàn phường Phú Lợi thì một cuộn thép bất ngờ rơi xuống đường, va trúng xe máy do người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương nhẹ được người dân đưa đi cấp cứu.