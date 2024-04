Cuộn thép rơi trúng người đi đường ở Bình Dương: Không phải tai nạn giao thông

(VTC News) -

Liên quan vụ cuộn thép rơi trúng người đi đường tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ngày 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an phường Phú Lợi làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo PC08, đây không phải là tai nạn giao thông. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc liên quan đến một dạng tai nạn khác do quá trình kinh doanh, vận hành máy móc đưa hàng hóa lên xe nhưng gặp sự cố dẫn đến cuộn thép rớt va trúng xe máy. Vì vậy, PC08 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an địa phương để xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 3/4, xe đầu kéo BKS TP.HCM do tài xế T.V.T. (47 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cầm lái, chở nhiều cuộn thép đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ thị xã Bến Cát đi TP Dĩ An. Khi đi tới địa bàn phường Phú Lợi thì một cuộn thép bất ngờ rơi xuống đường, va trúng xe máy do người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương nhẹ được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Cuộn thép có đường kính khoảng 1 m, dài 3 m nằm trên đường, cạnh bên là xe đầu kéo gây tai nạn với 15 cuộn thép có kích thước tương tự còn trên xe.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ được thực hiện theo Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số phương tiện vận chuyển cuộn thép, ống cống, cọc bê tông cốt thép, cọc thép… đã xảy ra tình trạng đứt dây chằng hoặc không chèn chắc chắn để rơi xuống đường gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông

Nhiều trường hợp, các cọc ống bê tông cốt thép hoặc cọc thép dài xếp trên thùng xe, khi xe phanh gấp dẫn đến bị xô về phía trước, hất đổ cabin đã gây nguy hiểm cho người lái xe. Thậm chí đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trong xảy ra có nguyên nhân từ việc chằng buộc những mặt hàng trên không chắc chắn…

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, nguyên nhân xảy ra những vụ tại nạn này chủ yếu do đơn vị vận tải, lái xe chưa thực hiện nghiêm các quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện, việc xếp, chèn lót hàng trên xe chưa đảm bảo an toàn, dây sử dụng để chằng buộc không đủ lực để giữ cố định hàng hoá dẫn đến khi xảy ra sự cố hoặc xe phanh gấp làm đứt cáp khiến hàng hóa rơi xuống đường.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tải theo hướng cụ thể và chặt chẽ hơn.