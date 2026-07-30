Ca sĩ Giang Hồng Ngọc bật khóc nhớ về tuổi thơ, cha dầm mưa đợi con hát suốt đêm
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc lần đầu bật khóc khi chia sẻ với VTC News về tuổi thơ cơ cực, hành trình vượt khó để theo đuổi âm nhạc và cuộc sống sau gần 20 năm ca hát.
Vì sao Mỹ Tâm có biệt danh 'Hoạ mi tóc nâu'?
Biệt danh "Họa mi tóc nâu" theo Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ, trở thành biểu tượng gắn với giọng hát, hình ảnh của nữ ca sĩ.
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Nhan sắc mỹ nhân VTV đóng chính phim lịch sử đang gây chú ý phòng vé
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Quá nhiều cái chết oan khốc, phải cấm ngay việc mượn làn ngược chiều để vượt xe
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