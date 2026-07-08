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'Cuộc chiến ngầm' chi phối giá vàng Thị trường vàng đang chứng kiến cuộc giằng co quyết liệt khi các ngân hàng trung ương liên tục gia tăng dự trữ vàng, trong khi các quỹ ETF lớn lại mạnh tay bán ra.

Clip ngôi nhà hai tầng đổ sập xuống dòng nước lũ Mưa lớn kéo dài, lũ trên suối chảy siết khiến một ngôi nhà hai tầng ở xã Khổng Lào (Lai Châu) bị lũ cuốn sập xuống suối.

41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu xác định dải điểm Toán cao bất thường nằm ở cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái cũ).

1.439 tài năng công nghệ châu Á tranh tài tại Asian Hackathon for Green Future Mùa đầu tiên của Asian Hackathon for Green Future 2026 được các chuyên gia quốc tế đánh giá là vườn ươm hiếm có cho các giải pháp công nghệ xanh của châu Á.

Sun PhuQuoc Airways mở bán 2 đường bay Hải Phòng - TP.HCM và Phú Quốc Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán 2 đường bay kết nối Hải Phòng với TP.HCM và Phú Quốc, lần đầu tiên hành khách có thêm lựa chọn dịch vụ full-service.

Việt Nam viện trợ khẩn cấp Venezuela 300.000 USD khắc phục hậu quả động đất Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam viện trợ nhân đạo 300.000 USD để giúp Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của người dân.

Vàng miếng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp, theo đó vàng miếng SJC lùi xuống mốc 149,5 triệu đồng/lượng.

Cách gọi loài rắn là 'bé Na' từ đâu mà có? “Bé Na” là cách gọi ngày càng phổ biến trên mạng xã hội khi nhắc đến loài rắn; vì sao con rắn lại được gọi là “bé Na”?

Gắn biển số ‘phát lộc’ giả, tài xế bị phạt 40 triệu đồng Gắn biển số "phát lộc" 98A-626.86 giả lên xe ô tô, nam tài xế ở Bắc Ninh bị lập biên bản 2 lỗi và bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Toàn cảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày vận hành Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sau hơn thập kỷ dang dở đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sẵn sàng vận hành, mở ra kỳ vọng giảm quá tải tuyến cuối.

Trung Quốc phát hiện lỗ hổng có thể theo dõi điện thoại ngay cả khi ngoại tuyến Ngay cả khi khóa màn hình, tắt mạng hoặc bật chế độ máy bay, điện thoại thông minh vẫn có thể để lộ thông hoạt động qua tín hiệu điện từ rò rỉ.

Bộ Y tế chấn chỉnh việc bệnh viện tự điều phối tạng hiến Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế dừng mọi hoạt động tự điều phối mô, tạng trái quy định, bảo đảm việc phân bổ nguồn tạng hiến minh bạch, công bằng.

Gần 40 học sinh nhập viện ở Đắk Lắk, Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc sau vụ gần 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Chuyện tình cổ tích hơn 3 thập kỷ của Messi và nữ người mẫu xinh đẹp Cầu thủ Messi và vợ - người mẫu Antonela Roccuzzo quen biết từ thời niên thiếu, là điểm tựa tinh thần của nhau trong công việc lẫn đời sống.