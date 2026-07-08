41 điểm 10 Toán ở Lào Cai thuộc cụm thi THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Theo ông Chung, ngay sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, ngày 6/7, Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát.

“Trên 300 thí sinh chỉ có 41 trường hợp được điểm 10. Riêng chuyên Toán đã là 70 học sinh, nhưng trong đó chỉ có 31 em được điểm 9 trở lên. Ngoài ra còn chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Tin là những lớp chuyên về tự nhiên thì mỗi lớp có vài em được điểm 10 cũng hoàn toàn là bình thường”.

Một mã đề thi tốt nghiệp THPT 2026.

Liên hệ với bà Nguyễn Thị Hoa Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, bà Lan cho biết, toàn trường có tổng cộng 352 thí sinh dự thi tốt nghiệp. Sau khi công bố điểm, trường cũng đã tổng hợp, thống kê chi tiết. Tuy nhiên, từ chiều 7/7 đến nay, do lịch công tác liên tục bận nên bà Lan hẹn sẽ gửi sau.

Được biết, tại tỉnh Lào Cai còn một trường chuyên khác ngoài Nguyễn Tất Thành là Trường THPT Chuyên Lào Cai (thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai cũ). Theo ông Ngô Thanh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, số báo danh các thí sinh của trường không nằm trong dải điểm mà mạng xã hội đưa ra nghi vấn. Qua thống kê, điểm trung bình tốt nghiệp môn Toán toàn trường đạt 7,52; trong đó chỉ 7 em đạt điểm 10 môn này (5 em lớp chuyên Toán, 1 em chuyên Anh và 1 em chuyên Hóa).

“Được điểm 10 (Toán) khó lắm, vì đề của Bộ rất phân hóa. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây chúng tôi đánh giá thí sinh thậm chí phải vừa thực sự xuất sắc, vừa may mắn mới đạt vì quá trình giải đề phải điền cả kết quả chứ không chỉ khoanh A, B, C nên không hề đơn giản”.

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình của tỉnh đạt 4,88, thuộc nhóm thấp của cả nước. Toàn tỉnh có 10.971 bài thi dưới 5 điểm, chiếm khoảng 56,7% tổng số bài dự thi. Riêng điểm 10 môn này chỉ có 60 thí sinh.

Còn theo nguồn thông tin đang thú hút sự quan tâm trên mạng xã hội, một dải hơn 300 số báo danh liền mạch từ 15009919 đến 15010254 nằm ở Lào Cai đứt gãy bất thường so với mặt bằng chung bởi điểm Toán cao đột biến. Điểm trung bình của dải đạt 8,47 điểm, với khoảng 1/4 đạt từ 9,5 điểm trở lên, trong đó có 41 điểm 10.

Đáng chú ý, cụm thí sinh này chỉ chiếm gần 2% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Và theo nguồn tin này lập luận, xác suất để điểm số phân bổ tự nhiên rơi vào một nhóm trùng hợp như vậy là cực kỳ thấp, chỉ khoảng một phần tỷ tỷ tỷ.

Anh Kiên (VOV-Tây Bắc )