Clip ngôi nhà hai tầng đổ sập xuống dòng nước lũ

Nhà 2 tầng đổ sập xuống dòng nước lũ ở Lai Châu. (Nguồn: LCTV)

Sau những ngày mưa lớn, lũ trên các sông, suối lên cao, nhiều xã ở Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân. Đặc biệt, vào sáng nay (8/7), một ngôi nhà 2 tầng kiên cố nằm ven suối Nậm Lụm bị đổ sập xuống suối.

Căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Văn Quang bị đổ sập xuống suối Nậm Lụm. (Ảnh cắt từ clip)

Xác nhận vụ việc trên với PV VietNamNet, bà Mai Thị Hồng Sim, Bí thư Đảng ủy xã Khổng Lào cho biết, ngôi nhà trên là của gia đình anh Lý Văn Quang. Khoảng 8h30 sáng nay, nhà bị đổ hoàn toàn xuống suối Nậm Lụm do sạt lở ăn sâu, khoét vào phần móng nhà.

Theo bà Sim, trước khi bị đổ sập, ngôi nhà đã bị nghiêng nghiêm trọng, 6 người trong gia đình đã kịp thời di chuyển ra ngoài đến nơi an toàn.

Theo Bí thư xã Khổng Lào, hiện tại trên địa bàn xã thời tiết vẫn còn mưa rất to và kéo dài, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở mức báo động. Xã khuyến cáo người dân không ra sông, suối để bắt cá, vớt củi hoặc ra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để đảm bảo an toàn.

Trước đó, từ đêm 5 đến sáng 6/7, tại tỉnh Lai Châu có mưa lớn gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của Nhân dân. Đồng thời, mưa lũ cũng gây hư hỏng nhiều công trình giao thông và thủy lợi như: Tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 4H nối Lai Châu với Điện Biên cũng xuất hiện 12 điểm sạt lở, với khối lượng gần 3.000m³ đất đá, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng…

Hiện nay, chính quyền các địa phương đang tập trung thống kê, khắc phục thiệt hại do mưa lũ đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế đi lại qua các ngầm, tràn, khe suối khi có mưa lớn hoặc nước dâng cao.