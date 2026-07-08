Việt Nam viện trợ khẩn cấp Venezuela 300.000 USD khắc phục hậu quả động đất

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24/6/2026 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Người dân nhận viện trợ nhân đạo sau trận động đất ngày 24/6 tại Caraballeda, La Guaira, Venezuela, ngày 3/7 năm 2026. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Venezuela ngày 7/7 cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất đã tăng lên 3.685 người, trong khi gần 18.000 người vẫn mất nhà cửa. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau vài giây vào ngày 24/6, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của nước này.

Theo một đánh giá mới được Liên hợp quốc hậu thuẫn, hai trận động đất gây ra ít nhất 37 tỷ USD thiệt hại trực tiếp về cơ sở vật chất, cho thấy quy mô tái thiết khổng lồ mà Venezuela phải đối mặt.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tại khu vực miền bắc - miền trung Venezuela vào ngày 24/6, chỉ cách nhau 39 giây, đến nay đã khiến 12.666 người bị thương, theo số liệu cập nhật từ Bộ Truyền thông Venezuela.

Giới chức cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 6.462 người, trong khi 15.050 người vẫn chưa có nơi ở ổn định sau khi nhà cửa bị phá hủy.

Đoàn CNCH Việt Nam tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận 890 dư chấn kể từ sau hai trận động đất chính; 885 công trình bị ảnh hưởng, trong đó 189 công trình sập hoàn toàn. Chính quyền cũng đã hỗ trợ gần 86.117 hộ gia đình và huy động gần 29.600 quân nhân, cảnh sát và nhân viên cứu hộ, cùng 3.305 nhân viên cứu hộ quốc tế và hơn 25.800 tình nguyện viên tham gia công tác ứng phó thảm họa.

Mặc dù các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục hoạt động tại bang La Guaira và nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác, trọng tâm hiện nay đang dần chuyển từ cứu hộ khẩn cấp sang nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều là tái thiết các cộng đồng bị tàn phá, trong khi hàng nghìn gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin tức về người thân mất tích.

Nhiều đoàn cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Tối 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đến thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam.

Sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đây là lần thứ ba Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên và đội chó nghiệp vụ. Đoàn đã đưa nhiều nạn nhân ra khỏi các công trình sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại hiện trường và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.