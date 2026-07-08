Toàn cảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước ngày vận hành

(VTC News) -

Suốt nhiều năm giữa vùng đất rộng hàng chục ha ở Ninh Bình, những khối bê tông khổng lồ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình nằm im lìm, trở thành nỗi tiếc nuối của người dân và ngành y tế. Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, công trình từng được ví là “bệnh viện nghìn tỷ ngủ quên” nay bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón những bệnh nhân đầu tiên.

Đó không chỉ là sự hồi sinh của dự án trọng điểm quốc gia, mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Những khối bê tông khổng lồ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình một thời nằm im lìm suốt nhiều năm, trở thành nỗi tiếc nuối của người dân và ngành y tế.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công cuối năm 2014, nằm trong chủ trương xây dựng hai bệnh viện tuyến cuối tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội gồm Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Mục tiêu đặt ra là chia sẻ áp lực cho hai bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, đồng thời giúp người dân các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Theo quy hoạch, bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha với hệ thống phòng mổ, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và các trung tâm chuyên khoa hiện đại.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thi công ban đầu, dự án nhiều lần rơi vào tình trạng đình trệ vì vướng mắc về vốn đầu tư, thủ tục và quá trình điều chỉnh dự án. Những dãy nhà đồ sộ dần phủ bụi, nhiều hạng mục xuống cấp do phơi mưa nắng nhiều năm, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng lớn.

Việc một công trình y tế quy mô lớn phải “đắp chiếu” kéo dài từng khiến dư luận nhiều lần băn khoăn về sự lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình nhìn từ trên cao.

Bước ngoặt đến khi Chính phủ và Bộ Y tế quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, bố trí nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện dự án. Hàng loạt gói thầu được tái khởi động, các đơn vị thi công đồng loạt trở lại công trường, đưa tiến độ xây dựng tăng tốc sau nhiều năm gần như đứng yên.

Không chỉ sửa chữa các hạng mục xuống cấp, dự án còn được rà soát, bổ sung nhiều hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới nhằm đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện ngoại khoa hiện đại.

Những tháng gần đây, không khí tại bệnh viện trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sau khi phần xây dựng cơ bản hoàn tất, trọng tâm chuyển sang lắp đặt trang thiết bị, vận hành thử hệ thống kỹ thuật và chuẩn bị nguồn nhân lực.

Hàng nghìn thiết bị y tế hiện đại được đưa về lắp đặt đồng bộ. Các phòng mổ, khoa hồi sức tích cực, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu... được kiểm tra, chạy thử nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Hình ảnh Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình thời điểm khánh thành tháng 12/2025.

Ngày 8/7, bệnh viện vận hành thử toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, từ tiếp nhận, phân luồng, xác thực căn cước công dân, thủ tục bảo hiểm y tế đến khám, điều trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin nhằm phát hiện, xử lý các vướng mắc trước khi hoạt động chính thức.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẳng định cơ sở 2 là “một bộ phận thống nhất trong mô hình tổ chức chung chứ không hoạt động tách biệt”. Mọi công tác quản trị tài sản, nhân lực và tài chính đều đồng bộ qua hệ thống phần mềm để đảm bảo tính minh bạch.

Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh và sẽ từng bước mở rộng quy mô lên 1.000 giường theo nhu cầu thực tế. Cơ sở mới ưu tiên khám cấp cứu, tiếp nhận, sàng lọc và điều trị các ca chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa - những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội.

Bệnh viện điều động 412 cán bộ, chuyên gia và y bác sĩ, toàn bộ đều có chứng chỉ hành nghề. Với quy mô ban đầu, đơn vị không sử dụng học viên hay sinh viên tham gia khám chữa bệnh. Nhân viên y tế làm việc tại cơ sở Ninh Bình nhận mức hỗ trợ thu hút tối đa 15,6 triệu đồng mỗi tháng, kèm phụ cấp đi lại và nhà ở, theo Nghị quyết số 32/2026 của Chính phủ.

Toàn bộ hệ thống máy móc đều là thiết bị mới, hiện đại, được đầu tư đồng bộ, nhiều thiết bị tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) như máy chụp cắt lớp, cộng hưởng từ... Bệnh viện có 44 phòng mổ hiện đại, trong đó 12 phòng sẽ được đưa vào sử dụng ngay ở giai đoạn đầu, các phòng còn lại sẽ mở theo nhu cầu để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Ban Quản lý Dự án Công trình y tế, cho biết đến nay, công trình cơ bản hoàn thành các khu vực phòng khám cấp cứu, khu vực điều trị nội trú, phòng mổ, thiết bị y tế, hội trường... Sau ngày 9/7, Ban tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, trong tháng 7 hoàn thiện hoàn toàn để bàn giao cho bệnh viện. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ bệnh viện vận hành 3-6 tháng tới, bệnh viện phải cử người theo cùng, khi xảy ra sự cố kịp thời xử lý.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, bệnh viện sẽ phát triển đầy đủ các chuyên khoa ngoại mũi nhọn vốn là thế mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức như ngoại thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, chấn thương chỉnh hình, tiết niệu, ghép tạng và cấp cứu đa chấn thương.

Sự hiện diện của bệnh viện không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội mà còn rút ngắn đáng kể thời gian chuyển tuyến đối với người dân Ninh Bình và nhiều tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An. Thay vì phải vượt hàng trăm kilomet để lên Hà Nội điều trị, nhiều bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống.

Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động cũng mở ra cơ hội hình thành một trung tâm y tế chuyên sâu mới ở khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, góp phần cân bằng năng lực khám chữa bệnh giữa các vùng miền.

Hơn cả ý nghĩa của một công trình xây dựng hoàn thành, sự kiện này đánh dấu hành trình “hồi sinh” của một dự án từng kéo dài hơn 10 năm với không ít thăng trầm. Từ những khối nhà dang dở từng phủ bụi, bệnh viện giờ đây đã sáng đèn, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và thực hiện sứ mệnh mà dự án được kỳ vọng ngay từ ngày khởi công: đưa kỹ thuật y khoa đỉnh cao đến gần hơn với người dân, đồng thời chia sẻ gánh nặng cho hệ thống bệnh viện tuyến cuối của cả nước.