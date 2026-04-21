Công nghệ 21/4: Huawei ra mắt điện thoại gập rộng đầu tiên

Huawei ra mắt Pura X Max - điện thoại gập rộng đầu tiên

Huawei giới thiệu Pura X Max tại Trung Quốc, trở thành hãng đầu tiên đưa ra thị trường mẫu điện thoại gập kiểu "passport" rộng. Sản phẩm này xuất hiện trước các đối thủ Apple và Samsung, vốn được cho là sẽ tung ra thiết bị tương tự vào nửa cuối năm 2026.

Huawei Pura X Max - mẫu điện thoại gập rộng đầu tiên. (Nguồn: Huawei)

Pura X Max có hai phiên bản: bản tiêu chuẩn giá từ 10.999 nhân dân tệ (khoảng 1.613 USD) với RAM 12GB và bộ nhớ 256GB, trong khi bản Collector’s Edition cao cấp có giá từ 12.999 nhân dân tệ (khoảng 1.906 USD) với RAM 16GB và bộ nhớ 512GB.

Điểm nổi bật là màn hình gập rộng 7,7 inch bên trong, hỗ trợ độ sáng tối đa 3.000 nits và tần số quét thích ứng 1-120Hz.

Máy được trang bị chip Kirin 9030 Pro cùng pin 5.300mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W và sạc không dây 50W. Với bước đi này, Huawei đã tạo lợi thế cạnh tranh lớn, mở đường cho xu hướng điện thoại gập rộng trong năm 2026.

John Ternus trở thành CEO mới của Apple

Apple công bố John Ternus - Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng - kế nhiệm Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO của tập đoàn.

Ternus gia nhập Apple từ năm 2001, đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh doanh số Mac và phát triển nhiều sản phẩm chủ lực như iPad, AirPods. Ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Apple trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ về trí tuệ nhân tạo và thiết bị mới.

John Ternus giới thiệu Mac Pro tại sự kiện WWDC 2019. (Nguồn: Reuters)

Ở tuổi 50, Ternus đối mặt thách thức lớn: tích hợp AI vào iPhone và các sản phẩm khác, khi Apple đang mất lợi thế trước Nvidia và Meta.

Dù giữ hình ảnh kín tiếng, ông đã tạo dấu ấn với các dòng sản phẩm “Pro” và giá rẻ, giúp Apple mở rộng thị trường. Các chuyên gia nhận định Ternus sẽ mang lại năng lượng mới, tập trung vào thiết kế và đổi mới phần cứng.

Tim Cook, người đã đưa Apple từ bờ vực phá sản thành công ty toàn cầu, sẽ trở thành Chủ tịch điều hành. Dưới thời ông, giá trị cổ phiếu Apple tăng gấp 20 lần, đồng thời ông nổi bật với các quan điểm về đa dạng và bền vững.

Amazon đầu tư tới 25 tỷ USD vào Anthropic

Amazon vừa công bố khoản đầu tư mới trị giá 5 tỷ USD vào công ty AI Anthropic, kèm theo cam kết bổ sung lên tới 20 tỷ USD nếu đạt các mốc phát triển nhất định.

Đây là lần thứ ba Amazon rót vốn lớn vào Anthropic, sau hai khoản đầu tư 4 tỷ USD vào năm 2023 và 2024. Thỏa thuận này cho thấy Amazon muốn củng cố vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

Anthropic cam kết tiếp tục sử dụng chip Trainium do Amazon phát triển để huấn luyện mô hình AI. Đồng thời, công ty sẽ chi hơn 100 tỷ USD cho dịch vụ điện toán đám mây AWS trong thập kỷ tới, đảm bảo nguồn lực lên tới 5 gigawatt công suất chip cho việc đào tạo và vận hành các hệ thống AI.

Một điểm đáng chú ý là nền tảng Claude của Anthropic sẽ được tích hợp trực tiếp vào AWS, giúp khách hàng truy cập dễ dàng mà không cần thêm tài khoản.

Sự hợp tác này không chỉ mở rộng khả năng của Amazon trong lĩnh vực AI mà còn tạo ra hệ sinh thái chặt chẽ giữa phần cứng, dịch vụ đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.