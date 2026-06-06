(VTC News) -

Video: Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9/2026.

Được khởi công từ năm 1902 dưới thời Pháp thuộc, cầu Đuống là một trong những công trình giao thông lâu đời bậc nhất của Hà Nội. Hơn một thế kỷ tồn tại, cây cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và phát triển.

Sau hơn 120 năm khai thác cùng nhiều lần sửa chữa, cầu Đuống đã bộc lộ nhiều dấu hiệu xuống cấp. Dù vậy, công trình vẫn giữ vai trò là tuyến giao thông quan trọng kết nối phường Việt Hưng với xã Phù Đổng, góp phần bảo đảm lưu thông giữa khu vực nội đô và phía Đông Bắc Thủ đô.

Là cây cầu khai thác đồng thời cả đường bộ và đường sắt, cầu Đuống đang phải gánh lưu lượng phương tiện vượt xa năng lực thiết kế. Đặc biệt, phần cầu đường bộ thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, gây ùn tắc kéo dài vào các khung giờ cao điểm.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn khai thác như lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng, giới hạn chiều cao phương tiện và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Qua thời gian dài sử dụng, mặt cầu dày đặc các điểm bong tróc, lồi lõm và ổ gà, khiến việc lưu thông qua cầu gặp nhiều khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến trải nghiệm và mức độ an toàn của người tham gia giao thông.

Nhiều hạng mục khác như lan can thép cũng đã hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng.

Không chỉ phần mặt cầu, kết cấu khu vực chân cầu cũng chịu tác động lớn từ điều kiện tự nhiên. Sau nhiều đợt lũ lớn trên sông Đuống, hiện tượng xói lở xuất hiện tại một số vị trí, làm lộ một phần kết cấu bên trong dù đã được gia cố nhiều lần.

Trong bối cảnh cầu Đuống cũ ngày càng quá tải, dự án xây dựng cầu Đuống mới đang được đẩy nhanh tiến độ ngay bên cạnh công trình hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ giải quyết những hạn chế về năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của khu vực.

Theo thiết kế, cầu Đuống mới gồm hai đơn nguyên độc lập đặt song song, tách biệt giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt. Trong đó, cầu đường bộ dài 382m, rộng 18,5m, kết cấu dây văng với vận tốc thiết kế 80 km/h. Đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 318m, quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; giai đoạn trước mắt khai thác 4 làn xe cơ giới.

Cầu đường sắt mới có chiều dài khoảng 280m với 6 nhịp dầm và dàn thép, đáp ứng khai thác đường sắt khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, vận tốc thiết kế 80 km/h. Công trình cũng được đầu tư nâng cao tĩnh không thông thuyền nhằm cải thiện khả năng lưu thông trên tuyến đường thủy qua sông Đuống.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục dưới điều kiện thời tiết nắng nóng để bảo đảm tiến độ. Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong tháng 9/2026.