Lễ hội trái cây vừa khai mạc, khách vô tư vặt trụi tiểu cảnh trưng bày

(VTC News) -

Khu trưng bày trái cây đặc sản không còn nguyên vẹn khi bị khách tham quan lấy đi.

Tối 5/6, lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau lễ khai mạc, nhiều tiểu cảnh và mô hình được kết kỳ công từ các loại trái cây đã bị khách tham quan lấy đi, khiến khu vực trưng bày trở nên xơ xác.

Nhiều tiểu cảnh trái cây được thiết kế công phu không còn giữ được nguyên trạng như thời điểm khai mạc. Nhiều loại trái cây được sử dụng để trang trí trên các mô hình đã bị lấy mất, để lộ khung sườn và vật liệu bên trong.

Một số mô hình vốn được tạo hình bắt mắt từ xoài, mít, bưởi, nhãn, sầu riêng hay các loại trái cây đặc sản khác của địa phương bị “bóc” gần hết phần trái cây bên ngoài. Nhiều vị trí chỉ còn lại những khoảng trống hoặc phần khung trang trí dang dở.

Hình ảnh chưa đẹp trong ngày đầu khai mạc lễ hội.

Không chỉ vậy, khu vực trưng bày còn xuất hiện tình trạng rác thải vứt bừa bãi sau đêm đông khách tham quan. Ly nhựa, chai nước, túi nylon và các loại rác sinh hoạt nằm rải rác tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến mỹ quan chung của lễ hội.

Hình ảnh khu trưng bày trái cây bị xáo trộn nhanh chóng được nhiều người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi những tiểu cảnh được chuẩn bị công phu nhằm quảng bá hình ảnh nông sản Đồng Tháp lại bị hư hỏng chỉ sau 1 đêm.

Theo một số người dân có mặt tại lễ hội, ngay sau lễ khai mạc, lượng khách đổ về khu vực trưng bày rất đông. Trong quá trình tham quan, chụp ảnh, không ít người đã tự ý lấy các loại trái cây được dùng để trang trí trên mô hình mang về. Hành động này diễn ra tại nhiều điểm nên ban tổ chức khó kiểm soát hoàn toàn.

Khu vực trưng bày ban đầu.

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 đến 8/6, với nhiều hoạt động phong phú nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân, quảng bá các loại trái cây đặc sản và thúc đẩy phát triển ngành hàng trái cây của địa phương.

Đồng Tháp được xem là một trong những vựa trái cây lớn của cả nước. Tỉnh hiện có khoảng 135.000ha cây ăn trái với sản lượng gần 2,5 triệu tấn mỗi năm. Các loại trái cây chủ lực gồm sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nhãn, bưởi...đã tạo được thương hiệu trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Những năm gần đây, Đồng Tháp từng bước chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tập trung phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện được cấp hàng nghìn mã số vùng trồng, tạo điều kiện để các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Nhiều loại trái cây chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn đã từng bước khẳng định vị thế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp địa phương.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, lễ hội trái cây lần thứ I không chỉ là ngày hội giới thiệu nông sản mà còn là diễn đàn để nhìn lại hành trình phát triển của ngành trái cây, đổi mới tư duy sản xuất trong bối cảnh chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I tạo sức hút lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách từ nhiều địa phương.

Đồng thời, sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa “5 nhà” gồm nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và logistics; mở ra các cơ hội hợp tác mới, quảng bá hình ảnh trái cây Việt Nam an toàn, chất lượng, giàu giá trị dinh dưỡng đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.