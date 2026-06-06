Bắt quả tang quản lý bán heroin cho công nhân ngay tại công trường

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã triệt phá một điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngay trong khu vực công trường xây dựng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình tại các khu công nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Công Điệp (SN 1999, trú xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ), là công nhân đang làm việc tại một công trường ở phường Hà Nam, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Đinh Công Điệp dương tính với heroin. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua ma túy từ Nguyễn Trung Điệp (SN 2001, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) - người quản lý một nhóm công nhân cùng làm việc tại công trường.

Từ lời khai trên, lực lượng công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt quả tang Nguyễn Trung Điệp đang bán trái phép chất ma túy cho công nhân ngay tại công trường.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Trung Điệp tại tổ dân phố Phú Ngòi, phường Hà Nam có 6 công nhân dương tính với heroin. Những người này đều là lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại công trường xây dựng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Điệp, lực lượng chức năng thu giữ 67 gói heroin với tổng khối lượng hơn 5,2 gam cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Thành (SN 1997, trú xã Kim Lập, tỉnh Hòa Bình) và Lê Văn Việt (SN 1979, trú xã Yên Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy đá có khối lượng 0,882 gam cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.