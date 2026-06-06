Khánh Hòa: Nhánh xà cừ cổ thụ gãy đè trúng xe máy, 1 người bị thương

(VTC News) -

Khoảng 10h40 ngày 6/6, trên đường 21 Tháng 8, đoạn trước khách sạn Ninh Thuận, xảy ra vụ nhánh cây xà cừ cổ thụ gãy đổ xuống đường khiến 1 người đi xe máy bị thương.

Nhánh xà cừ gãy đổ xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông lái xe máy đi qua khu vực trên thì bị nhánh cây xà cừ có đường kính khoảng 60cm từ trên cao gãy rơi xuống, đè trúng.

Công nhân thu dọn nhánh xà cừ trên.

Vụ việc khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, gãy đôi. Nạn nhân bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Theo người dân, cây xà cừ này đã có tuổi đời rất lâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân, phân luồng giao thông và di dời nhánh cây gãy nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc cành cây gãy đổ, đè người đi đường không hiếm. Khoảng 7h ngày 9/8/2024, nhánh cây cổ thụ trong khuôn viên Công viên Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1 cũng (TP.HCM) bị gãy rơi xuống trúng nhóm người đang tập thể dục.

Trong 5 nạn nhân, có 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được sơ cấp cứu và đưa vào bệnh viện. Trong đó 1 ca đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 2 ca đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM, cây có nhánh bị gãy thuộc họ dầu. Các nhánh bị gãy đường kính 50-60 cm, dài gần 10m. Thời điểm xảy ra sự việc ở khu vực không có mưa hay gió lớn.